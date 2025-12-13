第１０２回箱根駅伝（来年１月２、３日）で初優勝を目指す国学院大が１２日、東京・渋谷区の渋谷キャンパスで壮行会と会見を行った。今季、急成長し、外国人留学生と対等以上に戦っている野中恒亨（ひろみち、３年）は「ＳＮＳ上で日本人留学生と言われています」と笑った。バネがあるスケールが大きな走りが持ち味で、前田康弘監督（４７）は「野中で先頭に立つというイメージを持っています」と信頼を寄せる。静岡・浜松市出身の２０歳が、創部１０５年目にして悲願達成の切り札となる。

今季の学生３大駅伝初戦、１０月の出雲駅伝。エース区間の３区で、野中はライバル校と駅伝ファンに衝撃を与える走りを見せた。

箱根２区で区間記録を持つ東京国際大のエティーリ（３年）、５０００メートル（１２分４８秒２０）と１万メートル（２６分５７秒３０）の自己ベストが日本記録より速いアイビーリーグ選抜のブランクス（ハーバード大）に競り勝った。区間賞は城西大のキムタイ（４年）に譲ったが区間２位の快走。「相手が１万メートル２６分台とか気になりませんでした」と堂々と話す。

１１月の全日本大学駅伝では３区区間賞。出雲で敗れたキムタイに１秒勝った。２戦連続の快走で駅伝ファンの間で愛称がつけられた。「ＳＮＳ上で『日本人留学生』と言われています。チーム内では呼ばれていませんけど」と野中は笑う。

５年前、浜松工１年だった野中が疾走する姿に前田監督は目を奪われた。「腰高でバネがすごかった」と出会いを振り返る。指揮官の熱烈な勧誘を受けて２３年に国学院大に入学。１年目からメンバー争いに絡み、箱根では７区に区間登録されたが、当日変更で控えに回った。「悔しかったと思いますが、その気持ちを大事にしてくれた」と指揮官は成長に目を細める。

２年目の出雲４区で学生３大駅伝デビューして区間賞。全日本も５区で区間賞を獲得した。箱根は直前で体調不良があり、１区６位。その苦い経験も今に生きている。「去年の今頃は箱根の経験がなかった。今回は心構えが違います。自分の強みを生かせるのは１区、３区、７区」と自信あふれる表情を浮かべる。

１１月には１万メートルで日本人学生歴代６位の２７分３６秒６４をマーク。昨季までのエースだった平林清澄（現ロジスティード）の国学院大記録を約２０秒も更新した。「野中で先頭に立つイメージ。それが１区なのか、他の区間なのかは言えませんが」と指揮官は言う。浜松市生まれの「日本人留学生」が、国学院大の悲願達成へと導く。（竹内 達朗）

◆野中 恒亨（のなか・ひろみち）２００５年２月１６日、静岡・浜松市生まれ・２０歳。浜松工３年時に全国高校総体５０００メートルで決勝に進出し、１７位。２３年、国学院大人間開発学部・健康体育学科に入学。学生３大駅伝は５回出場し、区間賞３回。優勝も３回経験。次期主将に内定済み。ハーフマラソンの自己ベスト記録は１時間５４秒。１７６センチ、５５キロ。

恒例の蓼科高原合宿で最後の練習を終えた後、最高の笑顔を見せる４年生。もう二度と来ない大学生の“熱い夏”の思い出は一生の宝物になる（国学院大陸上部提供）