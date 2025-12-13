櫻井翔、“徹夜ロケ”番組の第2弾に意気込み十分「眠い目をこすりながら楽しく取材しました！」 海上保安庁＆ユニバーサル・スタジオ・ジャパンの夜に迫る
5人組グループ・嵐の櫻井翔がMCを務めるフジテレビ系特番『櫻井翔のワンナイトスタディ』第2弾が、13日午後9時から放送される。今夜の放送直前に、櫻井翔から熱いコメントが到着。前回の徹夜ロケが大反響だっただけに、「第2弾放送が出来るのはすごくうれしかった。眠い目をこすりながら楽しく取材しました！」と熱量高めに今回のロケの様子を語った。
【番組カット】過酷な訓練⋯”海のヒーロー”に変身した櫻井翔＆末澤誠也
同番組は、櫻井翔が今最も話題となっているスポットを丸々一晩“徹夜”で取材し、そこで学んだことや驚いたことをスタジオメンバーにクイズ形式で出題していくバラエティーショーとなる。
今回、櫻井が取材したのは海上保安庁＆ユニバーサル・スタジオ・ジャパン。
海上保安庁では、ヘリコプターに乗り深夜の救助訓練にも参加した櫻井だが、職員が「ためらいもなくほんの数秒で、ロープ１本をつたい救助を求めている人のもとに飛び降りていかれたのに驚いた」と命を守る仕事をする方々の覚悟を感じた様子。ヘリの下にいた末澤誠也（Aぇ! group）の持っていたカメラが壊れるという緊急事態にもびっくり！また、深夜のロケ中にも、実際に通報が入っている様子を目にあたりにし、現場の相当な緊張感、過酷さを物語る。
一方、人々に“超元気”を届けるユニバーサル・スタジオ・ジャパン。“テーマパークの夜の顔を見てみたい”という第1回目のロケ後の櫻井の思いが叶い、いざ出陣。しかも、今回はハロウィーンからクリスマスに変わる特別な一夜に密着し、櫻井の気持ちも高まる。人知れず行われるクルーの努力の結晶に心打たれる櫻井だが、クリスマス・ショーのリハーサルの様子は、自らのコンサートにも通ずるところがあったそうで、「沢山の人を笑顔にするステージの裏側あるあるみたいなところも感じられて、共感する部分は大きかった」との一言も。
そして、本番組のスタジオゲストには、井森美幸、カズレーザー（メイプル超合金）、柴田英嗣（アンタッチャブル）に加え、新メンバーとして、佐藤栞里、山口智子、そして松島聡＆篠塚大輝（timelesz）が参戦。松島は海上自衛隊にロケで潜入した経験もあり、その経験をもとにクイズに答えていくが…。そして意外すぎるユニバーサル・スタジオ・ジャパンの難問には、スタジオ大苦戦となる。
■櫻井翔コメント
●第２弾の放送について聞かれた際のお気持ちはいかがでしたか？
「とてもうれしかったです！第１回目の放送が終わったあと、深夜の徹底取材が印象深かったと自分の周りでも反響が大きくて。そんなスペシャル番組の第２弾放送が出来るのはすごくうれしかったです。深夜、みんなが寝静まった中で働いている方たちを取材できるというのは他にない機会なので、すごく楽しんで今回もロケしました」
●海上保安庁のロケで印象に残ったもの
「まずは、夜中でも、いつ事件事故が起きてもおかしくないという緊張感ですね。実際、ロケ中も２件通報があって。夜中でもこれだけの緊張感があるなかで、みなさん働いていらっしゃるんだなというのが印象に残りました。あとは、ダウンウォッシュのすさまじさ。ヘリの下にいた末澤くんの持っていたカメラが壊れていましたし、相当強い風だったんだなと思いました。あと、救助する方が、ためらいもなくほんの数秒で、ロープ１本をつたい救助を求めている人のもとに飛び降りていかれたのに驚きました。あくまで訓練体験でしたが、あれが実際海のなかで起きたらと考えると、緊迫感は相当なものでしょうし、命を守る、救う仕事って改めてすごいなと思いました」
●USJのロケで印象に残ったもの
「平時のテーマパークの夜の顔ではなく、ハロウィーンからクリスマスに変わる限られた時期の夜の顔だったので、なおのことスペシャルだなと思いました。加えて、クルーの方の食堂だったり清掃の様子だったり、本来表には見せないような部分かと思うのですが、クルーの方が日常のお仕事にどのように取り組んでいらっしゃるのかしっかり見せてもらえたのはありがたかったです。クリスマス・ショーのリハーサルの様子も見させていただきましたが、僕もコンサートのリハーサルなどは初日を迎えるまで夜中に及ぶことも多いんです。たくさんの人を笑顔にする、ステージの裏側あるあるみたいなところも感じられて、共感する部分は大きかったです」
●視聴者の方へのメッセージ
「海上保安庁という安心安全を生む場所と、USJの笑顔を作る場所が、真夜中にどんな準備をしているかを見られる貴重な機会だと思います。一緒にロケにいった方々と、眠い目をこすりながら楽しく取材したのでその様子を楽しんで見てもらえたらうれしいです！」
