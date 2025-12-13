『良いこと悪いこと』事件の全貌＆犯人が明らかに 第9話あらすじ
俳優・間宮祥太朗と新木優子がW主演を務める、日本テレビ系土曜ドラマ『良いこと悪いこと』（毎週土曜 後9：00※第9話は後9：30）の第9話が、きょう13日に放送される。それに先立って、同話のあらすじと場面写真が公開された。
【場面写真】事件は解決するのか…考え込むター坊（森本慎太郎）
本作は、予想不能なノンストップ考察ミステリードラマ。小学校の同級生が同窓会で集結し、タイムカプセルからは6人の顔が塗りつぶされた卒業アルバムが出てきた。そして、同級生の不審死が始まる。小学生の時はクラスのリーダー的存在で“キング”と呼ばれ、現在は実家の塗装屋を継いだ1児の父・高木将（間宮）と、高木の同級生で“どの子”と呼ばれていた、現在は“美人すぎる記者”としても活躍している猿橋園子（新木）が手を組み、同級生の不審死の真相と謎に迫る。
残る標的は、高木と小山隆弘（森本慎太郎）。2人は生き残ることができるのか。貧ちゃん（水川かたまり）、カンタロー（工藤阿須加）、ニコちゃん（松井玲奈）、ちょんまげ（森優作）、大谷先生（赤間麻里子）は、どうして殺されなければならなかったのか。ついに事件の全貌と、犯人が明らかになる。
また、午後7時から放送の『女芸人No.1決定戦 THE W 2025』放送のどこかで犯人のヒントにつながる大注目の特別PRを公開する。なお、関東ローカルのみで放送後、公式SNSでも公開される。
