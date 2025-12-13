Snow Man佐久間大介、88万円“衝撃アイス”に感動 “冬アイス”の魅力
9人組グループ・Snow Manの佐久間大介とお笑いコンビ・バナナマンの日村勇紀がMCを務める、日本テレビ系『サクサクヒムヒム ☆推しの降る夜☆』（毎週土曜 後11：30）が、きょう13日に放送される。
【番組カット】こたつでアイスをずらりと並べ…佐久間大介＆日村勇紀
同番組は、普段からあらゆることに興味津々なMCの佐久間と日村が「いま日本中で推されているもの」がなぜそこまで推されているのか、自由に調べて、聞いて、時には脱線しながら世界中のあらゆる“推し”の魅力を学ぶ“推しトークバラエティー”。今回は“冬アイス”を深掘りする。
冬アイスの魅力を教えるキャラクター“おしつじさん”は、10年以上毎週発売される新作アイスを食べ続けてきたという声優・前田玲奈、これまで食べたアイスはおよそ6万3000個だというアイス研究家のシズリーナ荒井氏を迎える。
荒井氏は、なぜ寒い冬にこそアイスを推すのかについて「それはアイスの旬は『冬』だからです」と断言。しかし、佐久間と日村は「絶対違う、絶対違うって」「それはもう、ないよ」と否定する。
用意された冬の新作アイスを実食しつつ、「冬ならではの趣向を凝らした濃厚アイスが続々登場！」「あの有名アイスクリームの開発期間は2年以上！」「世界に類を見ない衝撃のアイスも登場！」という3つの推しポイントを解説していく。
スタジオに用意されたアイスクーラーにぎっしり詰まった今季新作のアイスをピックアップしながら、実際に食べてその魅力を深掘りする。定番アイスの新作を取り上げつつ、おいしさを堪能する。
そして、最後には88万円という衝撃価格のアイスがスタジオに登場。世界的に有名なサッカー選手も食したという“白トリュフ”を贅沢に使った超高級アイスの味わいに佐久間と日村も仰天し、感動する。
