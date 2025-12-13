KEY TO LIT、『ダマされた大賞』出演 史上最大規模「タコゲーム」＆浜辺美波も仕掛け人に
ジュニア内グループ・KEY TO LITの岩崎大昇（※崎＝たつさき）、井上瑞稀、猪狩蒼弥が、26日放送の日本テレビ系『ダマされた大賞 2025』（後7：00〜後10：00）に出演する。
【番組カット】生ドッキリに挑戦！審査委員長の浜辺美波
チーム・KEY TO LITは、2分の1の確率で賞金をつかみ、2分の1の確率で先へと進む「賞金獲得脱出ゲーム」に参加する。インタビュー撮影としてスタジオに呼び出された参加者たち。しかし、扉を開けた途端、謎の通路に迷い込む。脱出するためには、2分の1の確率で正しいルートを当て続けなければならない。道を間違えたら即脱落。さらに、行く先々に設置されたコインロッカーの中には賞金がある。2分の1の確率で正しいロッカーを開けられれば賞金をゲットできるが、ハズレのロッカーを開けたら恐怖の罰が待ち受ける。
チーム・KEY TO LITのほか、チーム･アイドルの工藤理子（STU48）、坂本真凛（SKE48）、龍頭綺音（HKT48）、チーム･元プロ野球の糸井嘉男、中田翔、杉谷拳士、頭脳で勝負の松丸亮吾とふくらPのチーム、ゆうちゃみとゆい小池の姉妹チーム、が参加する。
世界的にヒットした韓国ドラマ『イカゲーム』にインスピレーションを受け、過去3回放送した人気企画「タコゲーム」を送る。今年は、史上最大規模の制作費でスケールアップ。超豪華な仕掛けが芸能人たちを悩ませる。アキラ100％、内間政成（スリムクラブ）、小倉優子、川村エミコ（たんぽぽ）、ダレノガレ明美、ともしげ（モグライダー）、ニシダ（ラランド）、ノッチ（デンジャラス）、山本浩司（タイムマシーン3号）、ゆってぃが、年末のニセ特番といわれて集まってきた。
到着したゲーム会場にはイカゲームそっくりなベッドのセットが並んでいる。不気味なフロントマンが現れ、「タコゲームへようこそ。皆さんには4つのゲームに挑戦してもらい、優勝者には賞金10万円を差し上げます」とアナウンス。集められた10人はそれぞれに“大変エピソード”を抱えていた。番組スタッフに借金があるニシダ、1人で3人の子どもを育てながら大学にも通う小倉、娘が骨折して治療費が必要なノッチなど。最後まで生き残れば10万円、脱落者には熱々あんかけのお仕置きが待ち受けるが、10人は「やります！」と自ら挑戦を志願する。
第1ステージは「ドキドキ！ターザントライアル」。10本のロープから1人1本ずつ選び、ロープにつかまって対岸までダイブ。見事渡り切れば成功だが、そこにはさまざまな仕掛けがあった。何が起こるか分からない恐怖感に、「めっちゃ怖い！」と一同大パニックに。果たして誰が渡りきれるのか。
さらに、第2ステージはBOXの中に書かれた“これまでの日常生活でやったことがありそう”なお題にチャレンジする「激ムズ 日常チャレンジ」。第3ステージはヘンテコなキューを使ってビリヤードに挑戦する「狙え！コロコロビリヤード」、最終ステージは予想外の仕掛けが待つ「ロシアン･テーブルクロス引き」に挑む。一致団結してクリアを目指す10人だが、1人また1人と脱落していき、最後に10万円を手にするのは誰なのか。
今年の上半期に「踊ってみた動画」が大バズリした7人組アイドルグループ・CANDY TUNE「倍倍FIGHT!」に着想を得て、ふくよかな人を集めたドッキリ「倍倍ファット」を決行。ターゲットの芸能人が乗ったエレベーターが各階に止まるたびに、ファットな人が、2人、4人、8人、16人と倍々に乗り込んできて、息もできないほどギュウギュウ詰めになる。
一方、今年の映画界を席巻した『国宝』から着想を得た「国宝キャッチ選手権」は、日本の国宝を学ぶニセ番組のロケ中に、国宝の器が置かれた机が突如傾き、器が転がり始める。落ちれば大事な国宝が粉々に。ターゲットは国宝の器を落とさずキャッチできるか。運動神経抜群の芸能人や元トップアスリートが挑戦する。
映画『新幹線大爆破』から着想を得た「自転車大爆破」も行う。心肺機能を測定するニセの健康番組でターゲットが自転車をこいでいると、あることがきっかけで大爆発が起こる。ターゲットはお笑いコンビ･タイムマシーン3号。お互い、自分が仕掛け人だと聞かされてドッキリに挑む。
審査委員長には、浜辺美波が就任。仕掛け人として生ドッキリに挑む。
