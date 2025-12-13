プロ野球・ヤクルトの石川雅規投手が12日、2027年からセ・リーグでもDH制が導入され、投手が打席に入ることが最後のシーズンになる来季についてコメントしました。

この日契約更改交渉に臨んだ石川投手は3200万円(金額は推定)でサイン。球界最年長の45歳、プロ24年目の今季はNPB史上初のプロ入りから24年連続勝利を達成するなど8試合の登板で2勝4敗1ホールド、防御率8.13の成績。打者としては11打数1安打でルーキーイヤーから24年連続のヒットをマークし、前・DeNA監督の三浦大輔さんに並び、投手でNPB最長の記録となりました。

セ・リーグでもDH制が採用されることについて、「ピッチャーとして9番目の野手という意味でも打席に立つのがすごく大好きですし、バントも含めてチームプレーを数多くするのもピッチャーの仕事だと思っています。それに誇りをもって打席に入っていたつもりではあります」とコメント。

投手として連続安打の記録が期待されることについては、「来シーズン最後になるかもしれないということで打席に立つということがあれば、ぜひホームランを打ちたい」と力を込めました。

また、石川投手は現在通算150犠打をマークし、元中日の山本昌さんが持つ投手最多犠打数へあと3つとしていますが「しっかりとチームプレー、バントを、あともう少しで山本昌さんの犠打の記録に追いつけると思うので、その大好きな先輩に近づけるように、そして超えられるように、打席にもたくさん立ちたいなと思います」と語りました。