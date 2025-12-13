「手遅れかも」ニモにディアス、アロンソまで…主力流出のメッツに米アナリストは警告 ソトにも悪影響か「勝負を避けられるだろう」

主力流出によってソトの四球が増えるかもしれない(C)Getty Images

主力流出が止まらない。

過去にレッズやナショナルズでGMを務めていたアナリストのジム・ボウデン氏は、現地時間12月11日、米メディア『The Athletic』に記事を掲載。その中でメッツについては、「クラブハウスが台無しになり、ファンを遠ざけてしまった。もう修復するのも手遅れかもしれない」と危機感を露わにした。

今オフに入ってからは、ブランドン・ニモをトレードでレンジャーズへ放出すると、FAとなっていた守護神エドウィン・ディアスがワールドシリーズ（WS）連覇のドジャースへ移籍。そして同じくFAの主砲ピート・アロンソもオリオールズとの契約合意が報じられ、立て続けに戦力を失っている。

こうした状況を踏まえ、「3人全員がトレードやFAでチームを去るというのは、本当に理解しがたいことだ」と強く批判したボウデン氏。「彼（アロンソ）のポジティブなエネルギーや、ニューヨークでプレーする能力を軽視すべきではない。ニモ、ディアスについても同じだ」とトリオの価値を強調した。