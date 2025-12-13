¡Ö¤Ê¤ì¹ç¤¤¤Ê¤ó¤Æ¤¤¤é¤Ê¤¤¡×µð¿Í¡¦ÂçÀª¤¬¿ÆÍ§¤Îºå¿À¡¦ÅòÀõ¤ËÀëÀïÉÛ¹ð¡ÖÉé¤±¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤¬¤ó¤Ð¤ê¤¿¤¤¡×
¡¡µð¿Í¡¦ÂçÀªÅê¼ê¡Ê£²£¶¡Ë¤¬£±£²Æü¡¢Âçºå»ÔÆâ¤Î¾¾²¼£É£Í£Ð¥Û¡¼¥ë¤Çºå¿À¡¦ÅòÀõ¤È¥È¡¼¥¯¥·¥ç¡¼¤ò¹Ô¤¤¡¢ÂÇÅÝºå¿À¤ØÇ³¤¨¤ë»×¤¤¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¡£¡Ö£±ÈÖ¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤Î¤Ï£±¥Á¡¼¥à¤·¤«¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤ËÎ©¤Æ¤ë¤è¤¦¤Ë¡£º£¥·¡¼¥º¥ó¤ÏÂçº¹¤ò¤Ä¤±¤é¤ì¤Æºå¿À¤ÎÆÈÁö¤À¤Ã¤¿¡£Ä©Àï¼Ô¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ç¤É¤ó¤É¤ó¹¶¤á¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¡£º£µ¨¡¢¥Á¡¼¥à¤Ïºå¿ÀÀï¤Ë£¸¾¡£±£·ÇÔ¤ÈÂç¤¤¯Éé¤±±Û¤·¤¿¤À¤±¤Ë¡¢Íèµ¨¤ä¤êÊÖ¤¹¤³¤È¤òÀÀ¤Ã¤¿¡£
¡¡¿ÆÍ§¤ËÉé¤±¤¸¤ÈÏÓ¤ò¿¶¤ë¡£ÂçÀª¤ÈÅòÀõ¤Ï¥ë¡¼¥¡¼¥¤¥ä¡¼¤Î£²£²Ç¯¤Ë¿·¿Í²¦¤ò¶¥¤¤¹ç¤¤¡¢£²£³Ç¯¤Î£×£Â£Ã¤Ç¤Ï¥Á¡¼¥à¥á¡¼¥È¤Ë¡£Æ±³ØÇ¯¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ç¤âÂç¤ÎÃçÎÉ¤·¤À¤¬¡Ö¥é¥¤¥Ð¥ë¤Ç¤¹¤·¡¢¤Ê¤ì¹ç¤¤¤Ê¤ó¤Æ¤¤¤é¤Ê¤¤¡£¤½¤³¤Ï°ìÀþ°ú¤¤¤Æ¡£ÅòÀõ¤ß¤¿¤¤¤ÊÂ¸ºß¤¬¤¤¤ë¤³¤È¤ÇËÍ¤â»É·ã¤ò¼õ¤±¤Æ¤¬¤ó¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ë¡£Éé¤±¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤¬¤ó¤Ð¤ê¤¿¤¤¡×¡£Ç®¤Àï¤¤¤ò¥Õ¥¡¥ó¤ØÆÏ¤±¤ë¡£¡Ê¿å¾å¡¡ÃÒ·Ã¡Ë