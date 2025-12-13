現役ドラフトで移籍が決まった4選手が、入団会見に臨んだ。西武・茶野篤政外野手（26）は、新天地での再出発に向け抱負を語った。

オリックスから西武に移籍した茶野が、埼玉県所沢市の球団事務所で入団会見に臨んだ。背番号は「31」に決定。3年目の今季は3試合の出場に終わり「本当に一年勝負。全てを懸けて戦いたい。1軍で全試合に出られるように」と決意した。

実は、西武と縁が深い。育成で入団した23年の開幕前に支配下登録され、西武との開幕戦でプロ初出場＆初安打。同年は91試合に出場した。生まれ育ったのは滋賀県東近江市で、西武グループの近江鉄道が通っている。「地元のバスはライオンズのマークついてる。電車もずっと使っていた」と懐かしんだ。

「茶野」という珍しい名前で「麦茶が好き」と笑った。本拠球場には「狭山茶処」というグルメショップがあり、名産の「さやま茶」が有名。外野の定位置を獲り「コラボ商品」にも意欲を示した。

広池浩司球団本部長は走攻守で高い能力を評価し、昨年からプロスカウトの報告を受けていたことも明かした。「まだ若い。出番が少なかったので、まさにこのドラフトの趣旨に合致する選手」と期待した。（神田 佑）