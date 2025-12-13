Íèµ¨¤Î´Á»ú¤Ï¡ÖÄ©¡×¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¾®µ×ÊÝ´ÆÆÄ¡¢ÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º2Ï¢ÇÆ¤Ø¡Ö¾¡¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤â¼ºÇÔ¤ò¶²¤ì¤º¡¢¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤·Â³¤±¤ë»ÑÀª¤ò´Ó¤¯¡×
¡¡¡Ú¥Û¥Î¥ë¥ë¡ÊÊÆ¥Ï¥ï¥¤½£¡Ëµ´ÄÍ½ßÇµ²ð¡Û¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Î¾®µ×ÊÝÍµµª´ÆÆÄ¡Ê54¡Ë¤¬11Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö12Æü¡Ë¡¢ÍèÇ¯¤Î´Á»ú¤Ë¡ÖÄ©¡×¤ò·Ç¤²¤¿¡£½¢Ç¤2Ç¯ÌÜ¤Îº£µ¨¤Ï¥ê¡¼¥°2Ï¢ÇÆ¤È5Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÆüËÜ°ì¤òÃ£À®¡£Íèµ¨¤Ï¡ÖÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º2Ï¢ÇÆ¤ËÄ©¤à¡×¤È¤µ¤é¤Ê¤ë¹â¤ß¤òÌÜ»Ø¤¹¡£
¡¡µþÅÔ¤ÇÈ¯É½¤µ¤ì¤¿º£Ç¯¤Î´Á»ú¤Ï¡Ö·§¡×¡£¥Ï¥ï¥¤¤Ç¡ÖÄ©¡×¤ÈÉ®¤òÁö¤é¤»¤¿¾®µ×ÊÝ´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¡ÊÁª¤Ö»þ´Ö¤Ï¡Ë¤«¤«¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¾Ð¤Ã¤¿¡£Íèµ¨¤â¡Ö¾¡¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤â¼ºÇÔ¤ò¶²¤ì¤º¡¢¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤·Â³¤±¤ë»ÑÀª¤ò´Ó¤¯¡×¤È¸À¤¤ÀÚ¤Ã¤¿¡£
¡¡ÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥ºÂè5Àï¤òÀ©¤·¤ÆÄºÅÀ¤ËÎ©¤Ã¤¿¿ôÊ¬¸å¡¢¾ëÅç¥Á¡¼¥Õ¡¦¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¡¦¥ª¥Õ¥£¥µ¡¼¤ËÅÁ¤¨¤¿¡£¡Ö¤â¤¦°ìÅÙ¿·¤·¤¤¥Á¡¼¥à¤ò¤Ä¤¯¤ë¤¯¤é¤¤¤Îµ¤»ý¤Á¤Ç¤Ê¤¤¤È¡¢²¶¤Ï¡Ê¥ê¡¼¥°¡Ë3Ï¢ÇÆ¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¤È»×¤¦¡×¡£Ä©Àï¼Ô¤Î°Õ¼±¤ÇÀï¤¤Â³¤±¤ë³Ð¸ç¤À¡£
¡¡Í¥¾¡Î¹¹Ô¤ÇÂÚºßÃæ¤Î¥Ï¥ï¥¤¤Ç¤Ï¡¢ÉñÂæ´Õ¾Þ¤Ê¤É¤Ä¤«¤Î´Ö¤ÎµÙ²Ë¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¤½¤Î°ìÊý¤Ç¡Ö¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤òÂ³¤±¤ë¤³¤È¤Ç¤·¤«¡¢¿Ê²½¡¢À®Ä¹¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¸ì¤ë¡£´û¤ËÌøÄ®¤Ë°ìÎÝ¤Ç¤âµ¯ÍÑ¤¹¤ë¥×¥é¥ó¤òÅÁ¤¨¤ë¤Ê¤É¡¢Íèµ¨¤Ø¤Î½àÈ÷¤òÃå¼Â¤Ë¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ë¡£