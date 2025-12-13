日本高野連は12日、来春の第98回選抜高校野球大会（来年3月19日から13日間）の21世紀枠候補9校を発表した。近畿地区からは今秋の奈良大会で4強入りした公立進学校の郡山（奈良）が選出。1924年の第1回大会から“皆勤”出場を続ける近畿公立勢最後の砦（とりで）となる。北信越地区からは元阪神・川藤幸三氏の母校・若狭（福井）が選ばれた。21世紀枠2校を含む出場32校は、来年1月30日に開かれる選考委員会で決定する。

近畿地区から選出されたのは、春夏通算12度の甲子園出場を誇る古豪だった。郡山・田副皓大主将（2年）は「率直にうれしい気持ちです。古豪復活を目指してやっています」と言葉に力をこめた。

今春も京大、阪大、神大など国公立大の合格者138人を数え、「郡高（ぐんこう）」の愛称で親しまれる文武両道の公立進学校が、近畿公立勢最後の砦（とりで）となる。第1回大会から今春の第97回大会まで、近畿地区の公立校は“皆勤”で出場を続けてきた。だが重要選考資料となる今秋の近畿大会では、出場した公立4校がそろって初戦敗退。一般選考6枠での出場は絶望的となっていた。

26年ぶりの聖地、28年ぶりの選抜出場へ――。現在も奈良県内において実力校の一角を占める郡山だが、意外にも最後に甲子園に出場したのは2000年夏。つまり21世紀に入ってから25年間、聖地から遠ざかっている。

とはいえ低迷していたわけではない。01年以降にも幾度となく甲子園へあと一歩のところまで迫りながら、涙をのんできた。近年も昨夏、昨秋、そして今秋と4強入り。23年に他界した故森本達幸元監督が築き上げた伝統の「考える野球」は健在で、薫陶を受けた同校OBの岡野雄基監督も「自分たちで考えて、頭を使って野球をすることは私が現役時代から変わりません。強みにはなっているかなと思います」と話す。

奈良県勢は、これまで21世紀枠での選出がない。33年夏には、県勢初の甲子園出場を果たした郡山。1893年創立の古豪が、今回も「奈良初」の歴史を刻むか、注目だ。 （惟任 貴信）

▽21世紀枠 甲子園への出場機会を広げるために01年の第73回選抜大会から導入。練習環境などのハンデ克服や地域貢献など戦力以外の要素も加味する。秋季都道府県大会16強（加盟129校以上の場合は32強）以上を条件に、全国9地区から1校ずつ候補として推薦し、2校が甲子園に出場。08〜23年は3校（13、21年は4校）が出ていたが24年から再び2校となった。最高成績は01年宜野座（沖縄）と09年利府（宮城）の4強。