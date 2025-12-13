NY株式12日（NY時間15:09）（日本時間05:09）
ダウ平均　　　48522.91（-181.10　-0.37%）
ナスダック　　　23237.53（-356.33　-1.51%）
CME日経平均先物　50175（大証終比：-585　-1.17%）

欧州株式12日終値
英FT100　 9649.03（-54.13　-0.56%）
独DAX　 24186.49（-108.12　-0.45%）
仏CAC40　 8068.62（-17.14　-0.21%）

米国債利回り
2年債　 　3.526（-0.014）
10年債　 　4.192（+0.035）
30年債　 　4.857（+0.057）
期待インフレ率　 　2.277（+0.014）
※期待インフレ率は10年債で算出

各国10年債
ドイツ　　2.857（+0.014）
英　国　　4.517（+0.033）
カナダ　　3.449（+0.021）
豪　州　　4.728（+0.007）
日　本　　1.946（+0.022）

NY原油先物1 月限（WTI）
1バレル＝57.36（-0.24　-0.42%）
NY金先物2 月限（COMEX)
1オンス＝4328.60（+15.60　+0.36%）

ビットコイン（ドル）
90103.50（-2781.76　-2.99%）
（円建・参考値）
1403万9026円（-433426　-2.99%）
※円はドル円相場からの計算値

※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ