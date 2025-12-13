ＮＹ各市場 ５時台 ダウ平均は１８１ドル安 シカゴ日経平均先物は５万１７５円
NY株式12日（NY時間15:09）（日本時間05:09）
ダウ平均 48522.91（-181.10 -0.37%）
ナスダック 23237.53（-356.33 -1.51%）
CME日経平均先物 50175（大証終比：-585 -1.17%）
欧州株式12日終値
英FT100 9649.03（-54.13 -0.56%）
独DAX 24186.49（-108.12 -0.45%）
仏CAC40 8068.62（-17.14 -0.21%）
米国債利回り
2年債 3.526（-0.014）
10年債 4.192（+0.035）
30年債 4.857（+0.057）
期待インフレ率 2.277（+0.014）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 2.857（+0.014）
英 国 4.517（+0.033）
カナダ 3.449（+0.021）
豪 州 4.728（+0.007）
日 本 1.946（+0.022）
NY原油先物1 月限（WTI）
1バレル＝57.36（-0.24 -0.42%）
NY金先物2 月限（COMEX)
1オンス＝4328.60（+15.60 +0.36%）
ビットコイン（ドル）
90103.50（-2781.76 -2.99%）
（円建・参考値）
1403万9026円（-433426 -2.99%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ
