Aぇ! groupが全国各地で出会った人たちのお手伝いをしながら、多くの人たちに愛されるグループを目指す“お手伝い＆ふれあい旅”番組「あっちこっちAぇ！」。12月13日（土）も茨城県の旅をお届けする。

今回、地元の人たちとふれ合えるお手伝いスポットが書かれた４枚のカードの中から引いたのは「茨城の♪穴の空いた♪どろんこさん♪」というカード。実は茨城県はレンコンの収穫量日本一。なかでも霞ケ浦近辺で栽培が盛んなのだという。

メンバーを迎えてくれたのは、レンコンを作り続けて20年の藤井さん。レンコン畑では、栽培技術を学ぶ実習生たちが収穫作業の真っ最中。早速、作業着に着替え、メンバーもレンコン畑に入ってみると…！

畑ではベトナム出身の実習生、チーさんがレンコンの掘り方を教えてくれる。ホースの水圧で泥の中に埋まっているレンコンを探し、傷つけないように優しく掘るのがポイントだ。

掘り方を学んだところで、“レンコン掘り対決”！ 小島健＆佐野晶哉チームと正門良規＆末澤誠也チームに分かれ、より長いレンコンを収穫したチームが勝者となる。負ければ、ホースで放水を受ける罰ゲームが待っているため、真剣に挑む両チーム。どちらも自信満々の一本を収穫するが、測定になると大揉め！？ さらに、正門チームのレンコンが落下し、折れてしまうトラブルが発生！ いったい、誰のせいなのか？ ＶＴＲ判定の結果は…？ 佐野は「もう、ロケせんからな！」とレンコン畑で大絶叫する！

収穫したてのレンコンの天ぷらをご馳走になっていると、実習生のチーさんから相談が。現在、藤井さんの畑では２０人ほどの実習生が栽培技術を学んでおり、実習生の生活を藤井さんがサポートしている。そんな藤井さんを実習生たちは慕い、日本のお父さんのような存在なんだとか。今回は、「大好きな藤井さんに恩返しがしたい」という実習生たちの願いをAぇ! groupがお手伝いする。

メンバーが藤井さんにリサーチすると、「実習生たちと楽しく過ごす時間が幸せだ」という。そこで、ＢＢＱグリルを使ったパーティーを開催することに決定！実習生の皆で準備をし、藤井さんを呼んでパーティーを開催。感謝を込めた笑顔いっぱいの恩返しに藤井さんも満面の笑みを見せる！

