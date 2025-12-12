セヴシグがDJイベントを開催 ポップアップでは限定アイテムを用意
同イベントは、セヴシグデザイナー NORIの「年末最後に皆さまと乾杯して盛り上がりたい」という想いから企画。当日は、ゲストDJとして、ファッションアイコンとしても知られるカワグチ ジン（KAWAGUCHI JIN ）やヒップホップを軸にさまざまなジャンルを扱うフウジ・トリル（FUJI TRILL）などが参加する。
チケットは前売り券、Tシャツチケット、当日券の3種類を用意。「Tシャツチケット」に付属するTシャツは、同イベントに合わせた限定デザインで、モーツァルトをモチーフにしたグラフィックをあしらった。
同イベントにあわせ、セヴシグストア 原宿店では12月19日までの期間でポップアップを開催中。「スブ（SUBU）」の冬用サンダルを「アヴニエ（AVNIER）」とセヴシグでアップデートしたトリプルコラボアイテム（1万4300円）や、アーティスト リダヲ（RIDAWO）とのコラボスウェット（6万3800円）などの限定アイテムを用意している。ポップアップでは購入者特典として、5万円以上購入した先着20人にイベントのチケットを配付している。
◾️「The Eraser Night 2025」
開催日時：2025年12月19日（金）20:00〜24:00
会場：COCOMONGO（西麻布）
所在地：東京都港区西麻布2-25-22 ガリシアヒルズ西麻布 WEST 地下1階
※20歳未満は入場不可
チケット価格：前売 2500円／当日 3000円／T-SHIRTチケット 7000円
チケット購入方法
前売券：セヴシグストアおよびオンラインストア
当日券：会場
◾️「SEVESKIG 2025-26AW POPUP」
開催期間：2025年12月12日（金）〜2025年12月19日（金）
営業時間：12:00〜18:00
※19日のみ17:00閉店
会場：セヴシグストア 原宿店
所在地：東京都渋谷区神宮前2-33-5 パークノヴァ神宮前1階