「セヴシグ（SEVESKIG）」が、DJイベント「The Eraser Night 2025」を西麻布のバー「ココモンゴ（COCOMONGO）」で開催する。開催日時は、12月19日の20時から24時まで。チケットはセヴシグストア 原宿店および公式オンラインストアで販売しているほか、当日券をココモンゴのバーで取り扱う。

同イベントは、セヴシグデザイナー NORIの「年末最後に皆さまと乾杯して盛り上がりたい」という想いから企画。当日は、ゲストDJとして、ファッションアイコンとしても知られるカワグチ ジン（KAWAGUCHI JIN ）やヒップホップを軸にさまざまなジャンルを扱うフウジ・トリル（FUJI TRILL）などが参加する。

チケットは前売り券、Tシャツチケット、当日券の3種類を用意。「Tシャツチケット」に付属するTシャツは、同イベントに合わせた限定デザインで、モーツァルトをモチーフにしたグラフィックをあしらった。

同イベントにあわせ、セヴシグストア 原宿店では12月19日までの期間でポップアップを開催中。「スブ（SUBU）」の冬用サンダルを「アヴニエ（AVNIER）」とセヴシグでアップデートしたトリプルコラボアイテム（1万4300円）や、アーティスト リダヲ（RIDAWO）とのコラボスウェット（6万3800円）などの限定アイテムを用意している。ポップアップでは購入者特典として、5万円以上購入した先着20人にイベントのチケットを配付している。

◾️「The Eraser Night 2025」

開催日時：2025年12月19日（金）20:00〜24:00

会場：COCOMONGO（西麻布）

所在地：東京都港区西麻布2-25-22 ガリシアヒルズ西麻布 WEST 地下1階

※20歳未満は入場不可

チケット価格：前売 2500円／当日 3000円／T-SHIRTチケット 7000円

チケット購入方法

前売券：セヴシグストアおよびオンラインストア

当日券：会場

◾️「SEVESKIG 2025-26AW POPUP」

開催期間：2025年12月12日（金）〜2025年12月19日（金）

営業時間：12:00〜18:00

※19日のみ17:00閉店

会場：セヴシグストア 原宿店

所在地：東京都渋谷区神宮前2-33-5 パークノヴァ神宮前1階