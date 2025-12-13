◇スピードスケートW杯第4戦（2025年12月12日 ノルウェー・ハーマル）

女子1500メートルで世界記録保持者の高木美帆（31＝TOKIOインカラミ）が1分54秒95で今季初優勝。個人種目で日本勢最多記録を更新するW杯通算37勝目を挙げた。開幕3連勝のヨイ・ベーネ（26＝オランダ）不在のレースを制して総合首位に立ち、来年2月のミラノ・コルティナ冬季五輪で自身4度目となる代表入りを確実にした。 日本スケート連盟は年内のW杯4大会で高い競技力を示した選手を五輪代表に選ぶと規定していた。佐藤綾乃（29＝ANA）は1分58秒21で15位だった。

女子500メートルでは吉田雪乃（22＝寿広）が37秒75で3位に入り、第1戦以来今季2度目の表彰台に立った。フェムケ・コク（25＝オランダ）が37秒05で開幕6連勝。山田梨央（28＝直富商事）は38秒51で16位だった。

男子500メートルの森重航（25＝オカモトグループ）は34秒49の4位にとどまり、2戦連続の表彰台はならなかった。広瀬勇太（21＝高崎健康福祉大）は34秒51で5位、倉坪克拓（24＝長野県競技力向上対策本部）は34秒73で11位、新濱立也（29＝高崎健康福祉大職）は34秒77で12位。ジョーダン・ストルツ（21＝米国）が33秒97で今季4勝目を挙げた。