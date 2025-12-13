【香港日記＜3＞】香港で久しぶりにお会いできたのが、スポニチ本紙評論家の池江泰郎さん。コロナ禍前の栗東出張でごあいさつして以来の再会だった。シャティン競馬場で話をしていれば、自然と話題はかつて泰郎元調教師が手がけたステイゴールドに。「通算で50回も出走したけど日本ではなかなか勝てなかった。それだけに引退レースの（01年）香港ヴァーズを勝った時は本当に特別な思いでした。レース後は感動した（クラブの）会員さんたちが集まって（武）豊さんの胴上げが始まったんです。競馬ではなかなか見ない光景。あれは一生忘れませんよ」と感慨深げにウイナーズサークルを見つめた。

息子の泰寿師が管理するソウルラッシュも香港マイルが引退戦。泰郎さんは「ディープインパクトの時もそうでしたが、引退レースというのはいつも以上に重圧がかかるんです。それでもソウルラッシュは凄く体調が良さそうに見える。どういう環境でもドンと構えて力を出せる。こういう馬ってなかなかいないんですよ」と、数年前と同じく優しい口調で教えてくれた。春のドバイを勝利し、香港の引退戦でV。ステイゴールドと同じ軌跡をたどり、大団円を飾ることができるか。（高木 翔平）