京産大ラグビー部（関西大学Aリーグ2位）が創立60周年の節目に悲願の大学日本一へ突き進む。13大会連続39度目の出場となる全国大学ラグビー選手権は3回戦から登場。あす14日に東大阪市の花園ラグビー場で慶大（関東大学対抗戦5位）と対戦する。関西Aリーグは2年連続で2位。逆襲に燃える主将のFL伊藤森心（もりし、4年＝松山聖陵）と副主将のSO吉本大悟（4年＝東海大大阪仰星）を軸に全力で勝利をつかみにいく。 （取材・構成 松岡 咲季）

京産大らしく、ひたむきに謙虚に泥くさく前へ突き進む。互いに6戦全勝でぶつかった天理大との一戦は15―47で力負けし、2年続けてリーグ優勝を逃した。最上級生にとって残された舞台は大学選手権のみ。初の大学日本一へ、逆襲を誓うのがFL伊藤主将だ。

主将を置かない異例のリーダー10人制でスタートを切った今春。リーグ戦開幕前の8月末、リーダー陣からの提案で伊藤が主将に就任することが決まった。「成長したのはチーム力。まとまりを持つ力は春から秋にかけてものすごく伸びた」と伊藤。春にリーダー10人制を敷いたことで、全員がチームの先頭に立つという強い自覚が芽生えた。「4年生中心にまとまって、ここまでしっかりした戦いをしてくれたというのは凄く感謝」とは広瀬佳司監督。結束力の強さに手応えを感じている。

伊藤は同学年で唯一となる一般入試からの入部。努力に努力を重ね、先発の座をつかんだ。モデルにしたのは、23年度の主将・三木皓正（現リーグワン1部トヨタ）。そのレガシーを受け継ぐ。同じFLで、チームを引っ張る立場になった。「自分が、チームが成長するために常に100％を出していた人。僕も練習の強度に関係なく、高い意識でやろうと声をかけている」と先輩の背中を追う。

初戦突破の鍵になるのがセットプレーの修正だ。広瀬監督は「何かのきっかけで改善できる。今はその努力段階」と現状を説明した。ただ、きっかけをつくり出すのは主将の責務だろう。指揮官は「キャプテンがリーダーシップを発揮し、全員が“よし、いくぞ”となれば、相乗効果で今までの力以上のものが出せるんじゃないかな」と伊藤のキャプテンシーに期待を寄せた。

副主将のSO吉本にかかる期待も大きい。「京産のために頑張ろうと思っている。自分が出た試合は絶対勝つ」と語気を強める。メンタルの部分で影響を受けたのが、2年生の時にインターネットなどで見たというバスケットボール選手のコービー・ブライアントの生きざま。「彼は絶対に自分の努力を怠らない」と大きな刺激を受けた。遊びの誘いや誘惑を断ち切り、すべてをラグビーにささげてきた自負もある。「まだ暗いトンネルを歩いている状態。何が足りないかを考え、トレーニングをやり続けたい」。強い信念で部員の士気を高めている。

創立60周年の節目。メモリアルイヤーに初の大学日本一のタイトルが重なれば、これ以上ない結末になる。伊藤が「結果で恩返しするしかない。まずは初戦に全てをかけたい」と意気込めば、吉本も「優勝を目指すことに変わりはない」と呼応した。4大会連続4強止まりの現状打破へ――。新しい景色を全員で見るための戦いが、いよいよ始まる。

◇伊藤 森心（いとう・もりし）2003年（平15）9月21日生まれ、北海道出身の22歳。中学1年でラグビーを始める。松山聖陵出身。父が自然を愛し、アイヌ語で「大地」などを意味する「モシリ」という言葉から名付けられた。身長1メートル75、91キロ。FL。