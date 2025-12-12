『みんなのクルマ』はみなさんの愛車を写真とコメントで紹介していくコンテンツです。

今回の撮影会場は、愛知県尾張旭市にあるタイヤ＆ホイールの専門店「CRAFT 尾張旭店」。クラフトは愛知・静岡・岐阜・三重・神奈川に11の店舗を展開しており、尾張旭店は11番めとして25年3月にオープンした最新店舗です。SUVからスポーツカー、欧州車まで対応し、幅広いクルマ好きに支持されています。Youtubeチャンネルも開設していますので、気になる人は要チェック！





オーナーのプロフィール

それではクラフト尾張旭店で個性的にカスタマイズされたオーナーたちの車両を紹介していきましょう！

お名前：JG3さん

年齢：50代

車両名：ホンダ・N-ONE RS

主な使用シーン：通勤

以前に乗っていたクルマは？

「スズキ・ラパン（ノンターボ）です」

愛車購入の決め手は？

「ハスラーに試乗しました。スズキのエンジンはよく回るおもしろいキャラクターだと思っていましたが期待外れでした…。

でもN-ONEはエンジンの回り方が気持ちよく、CVTでも許せるクルマだと感じて購入しました」

愛車に乗っていて一番楽しい瞬間は？

「コーナーを速く抜けられた時ですね笑」

カスタムのテーマは？

「もう1台、R32スカイラインGT-S タイプMががあるので、N-ONEには過度な走りを求めていません。『通勤に使うクルマだけど楽しく走れること』がテーマですね。MTにこだわらず、足まわりもノーマル形状のバネとショック交換程度に抑えています。」

カスタムショップに「クラフト」を選んだ理由は？

「タイヤ＆ホイール専門店という信頼性と、RAYSに強いイメージがあったからですね。あとはスタッフの対応がすごくよかった。店長さんの笑顔にやられました笑」

足まわりで重視していることは？

「スプリングとダンパーはSPOON。ノーマルより乗り心地はよくなりましたね。

ホイールはボルクレーシングTE37の16インチです。純正のよさを残しつつ気持ちよく走れる足まわりを目指しました」

お気に入りのポイントはここ！

エンジン関連

「BLITZのパワコンを入れて、タービンのブースト圧を変更しています」

外装

「無限のフルエアロです。ドアハンドルプロテクターなど、細かい箇所にも無限のパーツをさりげなく使っています」

周囲から反応が大きかったカスタムポイントは？

「妻がTE37を見て『このクルマにいくら使ってるんだ』と言っていました」

これからやってみたいこと、興味のあるカスタムは？

「高速域用にブレーキを強化したいです。エンドレスのパッドに交換しようと思っています」

CRAFT（クラフト）尾張旭店

店舗内には4WD＆SUVコーナーのほか、スポーツカー＆ミニバンコーナーが設置されています。

4WD＆SUVコーナーにはランクル250、プラド、ジムニー、デリカD:5などの本格4WD・SUV向けのホイール・タイヤ・リフトアップパーツを豊富に展示。

スポーツカー＆ミニバンコーナーには「RAYS」「WORK」「HKS」「BLITZ」などのブランドを活用したローダウン＆ドレスアップパーツを取りそろえ。さまざまなユーザーの要望に応える提案をしています。



ローダウンからツライチカスタム、リフトアップまでトータルカスタムを得意としており、タイヤ1本の交換からホイールセット、車高調整、アライメントまでワンストップで対応しています。

足まわりの肝となるホイールオフセット／インセットは糸とバラスト（重り）を使ったクラフト流の手作業で実施。

車高やホイールサイズ、アライメントによってベストの位置が変わるため、クルマ1台1台に合わせてセットアップしています。

その技術力は非常に高く、遠方からカスタムの依頼に訪れるユーザーも多いそうです。

他店で作業を断られてしまうユーザーからの依頼も多く、「カスタムユーザーの駆け込み寺」として頼られる存在となっています。

他店では難しいと判断されたカスタムも、「まずは受け入れる。ユーザーの要望に向けてベストを尽くす」。それがクラフトのモットーとのこと。愛車を個性的にカスタムにしたい／カスタムの悩みがあるユーザーは要チェック！

【CRAFT 尾張旭店】

場所：〒488-0043 愛知県尾張旭市北本地ヶ原町1-60

営業時間：【平日・土曜】10:30～19:30【日曜・祝日】10:00～18:00

定休日：水曜日・不定期火曜日 ※営業時間・営業日は変更する場合あり

電話番号：0561-76-9222

公式サイト：https://www.craft-web.co.jp/shops/owariasahi/