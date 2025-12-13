阪神は１２日、小幡竜平内野手（２５）が一般女性と結婚したと発表した。

小幡は今季、自己最多８９試合に出場し、打率・２２３、５本塁打、１７打点、６盗塁をマーク。高卒７年目で飛躍を遂げ、発表に至った。

「このたび、かねてお付き合いしていた方とシーズン中に入籍していましたことをご報告します。陰で支えてくれた妻のおかげで、２０２５シーズンを戦い抜けたと感謝しています」。今季はケガで悔しい離脱もあったが、活躍の裏に愛妻の存在があったという。

まさにバラ色のオフだ。ファン感謝デーで伊原、高寺とともにフレッシュ大賞に選ばれると、契約更改交渉では１５００万増の推定４０００万円でサイン。さらに人生をともに歩む伴侶まで得て、幸せをつかみ取った。

遊撃のレギュラー奪取へ、これ以上ない発奮材料としたい。球団が獲得を動く米大リーグ・前パイレーツのカム・デバニー内野手（２８）との契約交渉は最終局面。マイナー通算８５本塁打を誇る強打の助っ人は小幡にとって最大のライバルとなる。さらに木浪、熊谷も虎視眈々（たんたん）とポジションをうかがっており、来季はさらに激しい競争が予想される。

小幡の遊撃守備はリーグ屈指。「スイングスピードが重要」と今オフは速球対策をテーマに打力アップを図っている。レギュラー奪取へ、あと一歩。「これからは２人で力を合わせて明るい家庭を築いていきます。来シーズンはリーグ連覇、日本一奪還に向けて、より一層頑張りますので、引き続き温かいご声援をよろしくお願いします」。もう一人じゃない。定位置奪取のため、愛妻と二人三脚で歩んでいく。