脳腫瘍のため2023年7月に28歳で亡くなった元阪神の外野手・横田慎太郎さんの生涯を描いた映画「栄光のバックホーム」（監督秋山純）の大ヒット御礼舞台あいさつが12日、都内で行われ、ダブル主演の松谷鷹也（31）と鈴木京香（57）、本紙記者役で出演した超特急の草川拓弥（31）が登壇した。

先月28日公開の同作は、今月11日時点で観客動員54万人、興行収入7億円を突破。SNSでは公開直後から「こんなに泣いたのは初めて」「箱ティッシュが必要」と感動の口コミが相次ぎ、初週の動員ランキングは1位を記録。映画関係者は「2週目も初週と変わらない勢いで動員を伸ばしている。感動的な内容が口コミで広がり、客層が野球ファン以外にも広がっている」と話した。

横田さんの闘病を支えた母親を演じる鈴木も作品の反響を実感。壇上では「普段あまりしないエゴサーチをしています」と、SNSで「栄光のバックホーム」と検索し観客の感想をチェックしていると告白。「皆さんの感想のおかげで、私の中でより一層この作品が育っている」とSNSにあふれる絶賛の声にうれしそうな表情を浮かべ「エゴサーチっていいな！時々しなくっちゃ」とおちゃめに笑った。

横田さんを阪神入団時から取材してきたスポーツニッポン新聞大阪本社の遠藤礼記者を演じた草川は、今作の舞台あいさつに登壇するのはこの日が初めて。「ずっと“登壇したい”と思っていたので、ここに立つことができてとてもうれしい」と笑顔。自身が音楽番組に出演した際、SNSで「遠藤記者が踊ってる」との投稿を発見し、役名で呼ばれていたことに「凄くうれしい。反響は僕の耳にも届いています」と満足げ。作品と自身が演じた役の広まりに手応えを見せた。