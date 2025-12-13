【阪神・石井に聞く】

――契約更改を終えて自己評価は。

「正直金額的にはそこまで上がると思っていなかった。来年また頑張らないといけない」

――メジャー挑戦を志したきっかけは。

「日本で成績を残して、より自分がレベルアップできる環境を。今後の人生において、そこを経験するのはすごく大事なことなのかなと」

――現時点で思い描くタイミングは？

「球団が持っている権利なので。そこはあまり」

――球団の権利だが、来季の目標を達成した場合は早ければ来オフにも挑戦か。

「そういうことになりますかね。はい。自分としてもまだまだ内容的には全然足りないが、自分としてはまだまだ伸びていける自信がある」

――希望を口に出せるところまで来た。

「正直、会見でこういうことを言う人生になるとは思っていなかった。でも、実際こう（形に）なってきた。でも、まだまだ足りない部分は本当にたくさんある。来年それを成績として、還元できるよう頑張っていきたい」

《虎最多12人目の大台に到達》

石井（神）が1億1800万円増の2億円で更改。これで今オフ1億円以上で更改した阪神の日本選手は近本（5億円）、大山（3億4000万円）、西勇、中野（ともに3億円）、岩崎、石井（ともに2億円）、伊藤将（1億4000万円）、大竹（1億3000万円）、梅野（1億2000万円）、岩貞、及川（ともに1億円）。日本ハムからトレード加入した伏見（1億円）を含んで12人となり、25年の11人を更新する球団最多となった。なお今オフ未更改選手には佐藤輝、才木、坂本の今季年俸1億円超の選手や、村上、森下の大台到達濃厚選手がおり、さらなる記録更新が見込まれる。