できることなら、最期まで自分らしく……多くの人が万一のときの理想として掲げていますが、実際に思いを叶える人は少ないもの。また最期の瞬間に向けての選択を、家族に委ねられることも少なくありません。 そしてその選択に苦しむことになるケースも。ある男性の選択についてみていきます。

「とにかく生きていてくれればいい」という家族のエゴ

「父の喉元にチューブが繋がれ、言葉も発せず、ただ天井を見つめている姿を見るたびに、自問自答するんです。『俺は親父を生かしたかったのか、それとも親父の死に目に遭いたくなかっただけなのか』と」

千葉県に住む会社員・高田雅之さん（現57歳・仮名）。3年前、80歳だった父・正造さん（仮名）が重度の誤嚥性肺炎で倒れた際、医師から「胃ろう」の選択を迫られました。

「当時の父は認知症が進んでいましたが、私の顔を見るとニコッと笑う愛嬌のある人でした。医師からは『口から食べる機能はもう戻らない。栄養を摂るには胃ろうを作るしかない』と説明されました。母はすでに他界しており、決断できるのは私だけ。迷いはありませんでした。『お願いします、父を助けてください』と頭を下げたんです」

胃ろうの造設手術に2万円ほど、また月5万円ほどの医療費がかかったといいますが、（保険適用）、胃ろうにより身体的な栄養状態は改善しました。しかし、認知症の正造さんにとって、お腹から突き出たチューブは「異物」でしかありませんでした。

「父は何度もチューブを引き抜こうとしました。そのたびに病院から呼び出され、最終的に医師から『抜かないように手をベッド柵に固定（身体拘束）させてもらいます』と言われました。見舞いに行くと、父はミトンをはめられ、手足を縛られた状態で『家に帰りたい、飯を食わせろ』と叫んでいました」

その姿を見たとき、雅之さんは初めて自分の選択が正しかったのか疑問に感じたといいます。「生きていてほしい」という自分の願いが、結果として父から自由を奪い、ベッドに縛り付けるような結果を招いてしまったわけです。

7割近くが「延命治療を望まない」現実とのギャップ

厚生労働省『人生の最終段階における医療・ケアに関する意識調査』によると、自分が人生の最終段階を迎えた際に「最期をどこで迎えたいですか？」の問いに対して、「自宅」が最多で43.8%、「医療機関」が41.6%と続きました。

また延命治療については、「胃ろう」は「望む」が7.6%、「わからない」が26.0%、「望まない」が63.3%でした。ほかにも「呼吸が困難になった場合、気管に管を入れて人工呼吸器につなげること」は、「望む」が11.6%、「わからない」が27.9%、「望まない」が57.3%など、延命治療について後ろ向きに考える傾向にあります。

しかし、現実はどうでしょうか。いざ本人が意思表示できない状態になったとき、家族は「何もしない（死なせる）」という選択の重圧に耐えきれず、延命治療を選んでしまうケースは珍しくありません。「本人の望み」と「家族の情」の間に横たわる深い溝。それを埋めるのは、元気なうちに行われる「対話」しかありません。

「父とは、死について話したことなんて一度もありませんでした。『縁起でもない』と避けていたんです」

胃ろう造設から1年後、正造さんは静かに息を引き取りました。最後の数ヵ月は意識もほとんどなく、ただ眠るような状態だったといいます。

「結局、私の選択が正しかったのかは一生わかりません。でも、やっぱり私は父に少しでも長く生きてほしかった、それだけなんです」

その後、雅之さんは自身の妻や子どもたちと、「もしもの時」について話し合う時間を設けたそうです。「生きていてほしい」という家族の願いと、「自分らしくありたい」という本人の尊厳。そのバランスが崩れたとき、延命治療は家族にとって重い決断になります。

もしもの時は突然やってきます。残される家族を後悔で苦しめないために、元気なうちに、もしもの時について語り合うことが大切です。

［参考資料］

厚生労働省『人生の最終段階における医療・ケアに関する意識調査』