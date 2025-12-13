日本高野連は１２日、第９８回選抜高校野球大会（来年３月１９日から１３日間・甲子園）の２１世紀枠候補として、創立１３２年の伝統校で文武両道を評価された郡山（近畿＝奈良）、埼玉で４強入りした上尾（関東・東京＝埼玉）、出場すれば歴代で日本最北出場校となる士別翔雲（北海道）など９校を発表した。来年１月３０日の選考委員会で２校が選ばれる。

寒空の下で白球を追っていた郡山ナインに吉報が届いた。２０００年夏以来２６年ぶりの甲子園に一歩前進したが、笑顔はない。表情を一層引き締めて再びグラウンドに駆けた。

１８９３年に創立し、県内で最古の歴史を持つ伝統校。学校のすぐ北側には郡山城跡があり、来年のＮＨＫ大河ドラマ「豊臣兄弟！」で主演の仲野太賀（３２）が演じる豊臣秀長が城主を務めた。奈良出身の高市早苗氏が第１０４代内閣総理大臣に就任したこともあり、主将の田副（たぞえ）皓大捕手（２年）は「古豪復活を目指している。このいい流れに乗って奈良を広めていきたい」と意気込んだ。

部員の半数が国公立大学進学を目指し、部活後に塾に通う選手もいる文武両道の環境で今秋は県４強入り。１８９７年創部の野球部は春夏通算１２度甲子園出場を誇り、春は１９９８年が最後。準々決勝で米大リーグ、レッドソックスなどで活躍した松坂大輔を擁する横浜に敗れるも０−４と善戦した。野球部ＯＢの岡野雄基監督（３５）は「今まで頑張ってくれた人、支えてくれた人のおかげ」と伝統に感謝。聖地の切符が届くと信じて鍛錬を積んでいく。