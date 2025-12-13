¹ñ³Ø±¡Âç¡¡½é¤ÎÈ¢º¬Áí¹çÍ¥¾¡¤Ø½øÈ×À©¤¹¡¡¡Ö¥±¥Ä¥á¥¤¥·¡×ÂçÂ¢¤ÎÄ¹ÃË¡¦µÈÅÄÂ¢Ç·²ð¡Ö¼«Ê¬¤¬½éÍ¥¾¡¤Î¥´¡¼¥ë¥Æ¡¼¥×¤ò¡×
¡¡Âè£±£°£²²óÈ¢º¬±ØÅÁ¡ÊÍèÇ¯£±·î£²¡¢£³Æü¡Ë¤Ë½Ð¾ì¤¹¤ëÁ°²ó£³°Ì¤Î¹ñ³Ø±¡Âç¤¬£±£²Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ë¤¢¤ëÆ±Âç¤Î½ÂÃ«¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹¤ÇÁÔ¹Ô²ñ¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£ÌÜ»Ø¤¹¤ÏÆ±¹»½é¤ÎÁí¹çÍ¥¾¡¡£Á°ÅÄ¹¯¹°´ÆÆÄ¤Ï¡Ö±ýÏ©¤Î£±¡¢£²¶è¤¬ºÇ½ÅÍ×¡£½Ð¤À¤·¤ò¥ß¥¹¤·¤¿Âç³Ø¤¬²¼¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£¤É¤³¤Ç¥¹¥È¥í¥ó¥°¥Ý¥¤¥ó¥È¤Î¶è´Ö¤ò»ý¤Æ¤ë¤«¤¬¾¡Éé¤òº¸±¦¤¹¤ë¡×¤ÈÀÄ³ØÂç¡¢¶ðÂç¤Ê¤É¥é¥¤¥Ð¥ë¤ÈÁè¤¦¥Ý¥¤¥ó¥È¤òµó¤²¤¿¡£
¡¡£±£±·î¤Ë£±Ëü¥á¡¼¥È¥ë¤Ç£²£·Ê¬£³£¶ÉÃ£¶£´¤Î¹¥µÏ¿¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿ÌîÃæ¹±µü¡Ê£³Ç¯¡Ë¡¢¼ç¾¤Î¾å¸¶Î°æÆ¡Ê£´Ç¯¡Ë¤éÍ¥½¨¤Ê¥é¥ó¥Ê¡¼¤¬¤½¤í¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£²»³Ú¥°¥ë¡¼¥×¡Ö¥±¥Ä¥á¥¤¥·¡×¤Î¥ê¡¼¥À¡¼ÂçÂ¢¤ÎÄ¹ÃË¤Ç¡¢Á°²óÂç²ñ¤Ï¥¢¥ó¥«¡¼¤È¤·¤Æ¶è´Ö£³°Ì¤ÎÎÏÁö¤ò¸«¤»¤¿µÈÅÄÂ¢Ç·²ð¡Ê£³Ç¯¡Ë¤Ï¡ÖÁ°²ó¤Ï²ù¤·¤¤µ¤»ý¤Á¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤À¤Ã¤¿¡£Âè£±£°£²²ó¤Ï¼«Ê¬¤¬½éÍ¥¾¡¤Î¥´¡¼¥ë¥Æ¡¼¥×¤òÀÚ¤ê¤Þ¤¹¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£