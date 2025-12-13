阪神・石井大智投手（28）が12日、兵庫県西宮市内の球団事務所で契約更改交渉に臨み、今季年俸の8200万円から1億1800万円増となる年俸2億円でサインした。交渉の席では、来オフ以降にポスティングシステムを利用してのメジャー移籍を球団に要望。今季はプロ野球記録となる50試合連続無失点をマークした「ミスターゼロ」が、夢の舞台への思いを打ち明けた。

石井が力強く夢を語った。約1時間に及ぶ交渉で、将来的なメジャー挑戦を球団に直訴。昨年から伝えてきた思いを改めて訴えた。

「いつ投げられなくなってもおかしくない。球団に権利はありますけど、ポスティングというのを少しお話させていただきました」

今回あえて公の場で表明したのは、ファンのためでもあり、何より自らを奮い立たせるためでもある。「自分としても自分にプレッシャーをかけるじゃないですけど。そういうところで、いいのかな」。本格的にメジャー挑戦を志したのは昨年のこと。自分自身がレベルアップできる環境を模索する中で、たどり着いた答えだった。

現行制度では海外FA権取得には9年を要するため、最短でも33歳シーズンの30年オフになる。「僕らはいつ投げられなくなってもおかしくない。いつ死ぬか分からないんで、後悔しない選択を」。シビアに現実と向き合う右腕は、ポスティングシステムでの挑戦を訴えた。

今季はプロ野球記録更新の50試合連続無失点をマーク。防御率は0・17で自責点のある投手では史上初めて防御率0・1点台を達成した。セットアッパーとして2年ぶりのリーグ優勝に貢献。球団投手の最高アップ額の07、08年の藤川球児の1億2000万円に次ぐ、1億1800万円の昇給で年俸は一気に2億円に到達した。独立リーグ出身者では初の2億円。1億円超え12人は球団最多となった。

数字が示すように順風満帆な一年だったが、自身の今年を表す漢字は意外にも「耐」を選んだ。「自分の気持ちと体の差をすごく感じたシーズン。正直この成績で終われると思っていなかった」。何度も訪れた苦しい場面を耐えてゼロに抑え続けたが、人知れず苦しみと向き合いながらのマウンドでもあった。

「常時150キロ」を目標に掲げ、オフは地道なトレーニングに励む。来季も「ミスターゼロ」を継続した先に見据えるのは、初の個人タイトル獲得。「結果として還元できるように」。夢を語るだけでは終わらせない。結果を積み重ね、自らの道を切り開いていく。（山手 あかり）

【ポスティング移籍を希望した阪神選手】

★井川慶 03年オフに初めて希望。代理人を通しての交渉の末、06年に球団が容認。11月にヤンキース移籍。

★藤川球児 07年オフの初めての表明以降、再三の希望も球団は容認せず。12年12月に海外FAでカブス移籍。

★藤浪晋太郎 21年の契約更改で球団に意思を伝える。22年9月に正式表明。23年1月にアスレチックス移籍。

★青柳晃洋 24年オフに数年前から球団に希望していたことを公表。25年1月にフィリーズとマイナー契約。

★佐藤輝明 24年の契約更改で将来的なポスティング移籍での挑戦を球団に伝える。今オフは球団が代理人との交渉で残留を確認。

★才木浩人 佐藤輝と同じく24年オフに球団に意思表明。今オフは球団が代理人を通して容認しない旨を通達した。

《相次ぐ挑戦希望に舵取り難しく…》

相次ぐポスティングシステムの希望で、球団は難しい舵取りを迫られそうだ。昨年の佐藤輝、才木に続いて石井が表明。複数同時の承認は大幅な戦力ダウンになり、優先順位を付けるのも困難だ。竹内孝行球団副本部長は「チーム状況に照らし合わせてやっていかないといけない。簡単に（認める）というところはない」と苦しい立場を認めた。粟井一夫球団社長は「基本的には認めないスタンスだが、話し合いはこれからも続けたい」と語るにとどめた。