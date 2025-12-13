虎のハマちゃん誕生だ。現役ドラフトでヤクルトから阪神に加入した浜田太貴外野手（２５）が１２日、兵庫県西宮市内で入団会見を行い、大竹、畠らに続く新天地でのブレークを誓った。愛称は「ハマちゃん」。人見知りの性格で会見は終始緊張気味だったが、「まず２桁本塁打を打ちたい」とキャリアハイを宣言。好相性を誇る甲子園にアーチを量産する。背番号は「３２」に決まった。

以下、浜田との一問一答。

◇ ◇

−何と呼ばれたい。

「ハマだったり、ハマちゃんだったり…お願いします（笑）」

−今、どんな思い。

「不安はあったんですけど、強いチームにいけるというワクワク感がありましたね」

−不安とは。

「人見知りなので、人と会話ができるか…。その不安が一番ですね」

−阪神の印象。

「上位打線はずっとケガなく固まってというか、ケガせずずっと試合に出ていて体が強くてすごい。投手も対戦してて打てなかったので層が厚いイメージですね」

−ファンの印象は。

「神宮球場も半分くらいまで埋まって、熱いファンだと思います」

−敵だと怖かったか。

「いいプレーをしたら褒めてくれますし、悪いプレーをしたら褒めないというか…。そういうイメージです」

−今後の意気込みを。

「阪神１年目なので、必死に全力で頑張っていきます」

−ファンにメッセージを。

「来年はチームの勝利に貢献できるように頑張ります。応援、よろしくお願いいたします」