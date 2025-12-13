大手芸能プロダクション・アソビシステムによるアイドルプロジェクト「ＫＡＷＡＩＩ ＬＡＢ．」の合同ライブ「ＫＡＷＡＩＩ ＬＡＢ． ＳＥＳＳＩＯＮ ｖｏｌ．１７」が１２日、Ｋアリーナ横浜で行われ、９人組・ＭＯＲＥ ＳＴＡＲがデビューした。ＦＲＵＩＴＳ ＺＩＰＰＥＲなど先輩４グループと約２万人を魅了。快進撃が続く先輩たちの背中を追いかけ、山本るしあ（１８）は「私たちも負けられない」と覚悟を示しつつ、大勢の観客を前に思わず涙。万感のデビューを飾った。

ＮＨＫ紅白歌合戦出場決定や「日本レコード大賞」でも成績を残すなど快進撃が続くプロジェクトの超新星がデビューした。萩田そら（２０）は「『（デビューを）やっと言えたな』っていうのが一番大きな気持ち」と感慨。山本は「すてきな会場とすてきな先輩たちに囲まれてデビューさせていただけることに幸せさを感じている」と浸りつつ「私たちも負けられないと思っているのでもっともっと成長していきたい」と覚悟を示した。

この日はデビュー曲「もっと、キラッと」と１３日配信の新曲「ハグ！」を披露。平均年齢１７・８歳の初々しさもありながら、堂々たるパフォーマンスで視線をくぎ付けにした。その後、ＦＲＵＩＴＳ−の真中まな（２６）がＭＣとして登場し「みんな、めちゃめちゃ輝いてた！！」と後輩の初ステージに思わず感涙した。

研修生時代はステージに上がっても観客のペンライトが全て同じ色だったが、グループとしてデビューし、全員がそれぞれの色を持った。「赤色担当」となった山本は「自分の色のペンライトも輝いていて、とってもうれしいです。これからここにいる全員をとりこにして帰ります」と語り、涙した。

全員がカワラボ研修生として研さんを積み、過酷なオーディションを乗り越え、スタート地点にたどり着いた。森田あみ（１７）は「最終的な目標は日本を代表する国民的アイドルグループ」ときっぱり。遠藤まりん（１８）は歌番組や全国ツアーを行うことに加え「レコード大賞新人賞を取ることを目標としてます」と高らかに野望を掲げた。

そんな後輩の姿にカワラボの長女グループ・ＦＲＵＩＴ−の鎮西寿々歌（２７）は今年、結成当初から目標に掲げていた紅白出場を決めたことを踏まえ「当初からこんなことも言っていいのかなって大きいこともすごく言葉にするようにしていた。声を大きくしていくことはすごく大事」と強調。「今、目標を聞いて（それが）できてるし、頼もしいなと思いました」とうなずいた。

この日は先輩であるＣＡＮＤＹ ＴＵＮＥ、ＳＷＥＥＴ ＳＴＥＡＤＹ、ＣＵＴＩＥ ＳＴＲＥＥＴも出演し、全２６曲で魅了した。

◇新井心菜（あらい・ここな）２００８年１２月１８日生まれ。東京都出身。メンバーカラーはオレンジ。憧れはＦＲＵＩＴＳ ＺＩＰＰＥＲ・櫻井優衣「歌い方とか踊りとか隅々まできれい」

◇遠藤まりん（えんどう・まりん）２００７年３月２９日生まれ。神奈川県出身。メンバーカラーは青。憧れはＦＲＵＩＴＳ ＺＩＰＰＥＲ・櫻井優衣「どこを切り抜いてもすごいかわいい」

◇笹原なな花（ささはら・ななか）２００９年７月７日生まれ。東京都出身。メンバーカラーは黄。憧れはＣＵＴＩＥ ＳＴＲＥＥＴ・板倉可奈「可奈さんならではのかわいいを持っている」

◇鈴木花梨（すずき・かりん）２００６年９月１０日生まれ。岡山県出身。メンバーカラーはミントグリーン。憧れはＣＡＮＤＹ ＴＵＮＥ・立花琴未「曲によって表情や踊り方が変わる」

◇高梨ゆな（たかなし・ゆな）２００５年９月１８日生まれ。千葉県出身。メンバーカラーは水色。憧れはＦＲＵＩＴＳ ＺＩＰＰＥＲ・櫻井優衣「すごい洗練されたパフォーマンス」

◇中山こはく（なかやま・こはく）２００８年７月３０日生まれ。神奈川県出身。メンバーカラーはシルバー。憧れはＣＡＮＤＹ ＴＵＮＥ・桐原美月「パフォーマンスがとてもすごく好き」

◇萩田そら（はぎた・そら）２００５年８月１６日生まれ。神奈川県出身。メンバーカラーは紫。憧れはＣＡＮＤＹ ＴＵＮＥ・村川緋杏「ポジティブなパワーを見てるだけで幸せになれる」

◇森田あみ（もりた・あみ）２００８年２月６日生まれ。東京都出身。メンバーカラーはピンク。憧れはＦＲＵＩＴＳ ＺＩＰＰＥＲ・松本かれん「アイドルパフォーマンスが大好き」

◇山本るしあ（やまもと・るしあ）２００７年１０月１３日生まれ。北海道出身。メンバーカラーは赤。憧れはＦＲＵＩＴＳ ＺＩＰＰＥＲ・鎮西寿々歌「身も心も綺麗で優しい」