King ＆ Prince、50TA（狩野英孝）へ楽曲提供オファー “らしさ全開”エナジーソング誕生に喜び「完璧な楽曲」
【モデルプレス＝2025/12/13】King ＆ Prince（永瀬廉、高橋海人※「高」は正式には「はしごだか」）が、50TA（狩野英孝）に楽曲提供オファーをしたことがわかった。その模様は、12月13日よる10時10分から放送のテレビ朝日系「ロンドンハーツSP〜50TAにKing ＆ Princeから楽曲提供依頼〜」にて明らかとなる。
【写真】50TA（狩野英孝）の大ファン公言した人気STARTOアイドル
横浜アリーナ1万人ライブや夢だった「ミュージックステーション」出演など15周年プロジェクトを成功に収めた50TA。その50TAのもとに新たなビッグプロジェクトが舞い込んだ。それは、人気アーティスト・King ＆ Princeからの楽曲提供依頼である。約4カ月前、King ＆ Princeの2人から直接楽曲提供のオファーを受けた田村淳は、信じられない内容に思わず「俺がダマされてる？」とスタッフに確認した。大物アーティストからの依頼に50TAが緊張してしまうことを懸念した淳の提案により、「バーチャルアイドルKPDYへの楽曲提供依頼」というプロジェクトとして50TAに報告することになる。
ところが、過去の“仮面ライダーテーマ曲ドッキリ”の記憶がよみがえり、「昔みたいに素直に喜べない…」と疑心暗鬼になる50TA。しかし、いざ楽曲制作が始まるとメロディ工場長は今回も健在であった。50TAらしさ全開のエナジーソングが誕生した。ラストはKing ＆ Princeが登場し、まさかのパフォーマンスを披露する。スタジオが驚きと歓声に包まれるなか、50TAは果たして。（modelpress編集部）
夏にMusic Stationに出演させていただいた時、50TAさんもご一緒で、今回のアルバムに昔から大好きな50TAさんが楽曲提供してくださったら面白いのではないかと思いつきました。そしてダメ元でお願いをしたら、まさかのOKをいただいて今でも信じられません！コールアンドレスポンスの曲をリクエストさせていただいたのですが、出来上がった楽曲を聞いた時、50TAさんっぽさもありつつ、今のKing ＆ Princeにも合う完璧な楽曲だったので本当に嬉しくて何度も聞きました。みんなで”いただきます！”って叫んでほしいです。一緒に盛り上がりましょう！
King ＆ Princeがみんなの50TAさんとコラボさせていただくことになりました！ありがとうございます。50TAさんの音楽や歌詞、みんなを元気に幸せに、笑顔まみれにするそのパワー。当たり前の幸せから、僕では考えつかない角度からの幸せがたくさん溢れています。それを皆さんに解き放つことが出来てとても嬉しいです。今回改めて50TAはみんなの50TAだ！ということに気付かされました。そんな50TAさんとコラボできる喜びを噛み締めながら淳さんともお話しさせていただきました。皆さん一緒に踊っていただけると嬉しいです。
◆キンプリ、50TAへ楽曲提供依頼
◆永瀬廉コメント
◆高橋海人コメント
