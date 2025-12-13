日本高野連は１２日、来春の第９８回センバツ高校野球大会（３月１９日開幕・甲子園）に出場する２１世紀枠の各地区候補９校を発表した。北海道は、冬に気温が氷点下２５度を下回る豪雪地帯の道立校・士別翔雲が名を連ねた。「羊のまち」と呼ばれる士別市内にある同校は、選出されれば１３年春の遠軽を超え、日本最北からの甲子園出場になる。来年１月３０日の選考委員会で、２１世紀枠２校を含む出場３２校が決まる。

史上最北の地から、直線距離で１２００キロ以上離れた甲子園へ。春夏通じて初の聖地を目指す士別翔雲に吉報が届いた。渡辺雄介監督（４４）から候補入りを伝えられた本郷創士主将（２年）は「この結果は自分たちだけでなく、先輩方が築き上げてきた結果。うれしい」。膝まで雪が降り積もるグラウンドで白い歯をこぼした。

士別市は、高級羊の「サフォーク」が約１５００頭飼養され、「羊のまち」として知られる。２４年の最低気温はマイナス２６・８度（１月）で、「ぬれたバットを素手で触ると皮膚がくっつく。それは注意させてます」と指揮官。雪も一冬で２メートル近く積もるため、グラウンド全面を使えるのは４月下旬から。人工芝が敷き詰められたビニールハウスで長い冬を乗り越えてきた。

選手２４人は全員が地元上川管内の出身。道内強豪私立に入学する地元中学生が増える中、小中学生対象の体力測定会などを開催して流出を最小限に食い止めてきた。１年生には中学時代に全国大会を経験している選手もいるが、左腕の合田快（１年）は「この高校なら甲子園に行けると思った」。地道な活動と育成が実を結び、２３年春からの北海道大会（夏は北北海道大会）で５度、８強以上に駒を進めてきた。

春の大舞台を見据え、早くも動き出す。地元業者に依頼してグラウンドの雪を踏み固め、雪上ノックや実戦形式の練習を実施していく予定。屋外での感覚を取り戻しながら、春の便りを待つ。選出されれば史上最北からの出場。全道１０地区で唯一甲子園に届いていない名寄地区から初の快挙にもなる。渡辺監督は「地区の悲願。地区から甲子園の土を踏みたい気持ちも同様に強い」。日に日に厳しさを増す寒さに耐え、運命の１月３０日を待つ。（島山 知房）

◇最東端校 別海（北海道） ２４年春に２１世紀枠で出場し１回戦敗退。

◇最西端＆最南端校 八重山商工（沖縄） ０６年に春夏連続出場。春は２回戦、夏は３回戦に進出。

◆士別市アラカルト

▽面積・気候など 北海道北部の中央に位置する。旭川市中心部から北に車で１時間ほどで、面積は札幌市と同等の１１１９平方キロ。２４年の平気気温は７・１度で、最高は３４・１度、最低はマイナス２６・８度だった。

▽人口 １１月末時点で１万６０３６人。

▽特産品 羊肉のほか、米やトマトジュースなどが特産品。

▽スポーツ 独立リーグの北海道フロンティアリーグに所属する士別サムライブレイズが本拠地を置く。主な出身者は、ボクシング元世界王者の輪島功一氏、プロ野球元横浜の吉井晃氏ら。