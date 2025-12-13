フリースタイルスキー・モーグルで五輪５大会連続入賞の上村愛子さんの近影がアップされた。

上村さんは１３日までにインスタグラムで「１２月 和風月名：師走 その名の通り、バタバタと忙しなく過ごしている今日この頃。テレビの生放送や、その合間にもお仕事を詰め込んでいただいて。オンとオフのメリハリはハッキリつけつつ、声をかけていただけるお仕事を自分らしく、瞬間瞬間を楽しみながら、向き合わせていただいています」と近況を伝え、「そして、そうこうしていたら、４６歳になりました。冬生まれの雪好き人間。今年も白い山を眺められる誕生日となり嬉しいです」と９日に誕生日を迎えたことを報告。

「人生１００年と言われる近年ですが、４６という数字は”人生の半分を生きてきたんだ”と感じさせられる数字だなとはたと感じました。自分の半生を振り返ってみると、子供の頃から様々な機会に恵まれ、人に恵まれ、負けず嫌いな性格も功をなしスキー選手として生きる事ができ、周りに恵まれ、仕事にも恵まれ、現在も自分らしく生きられている。。。趣味の世界も広げる事ができ、心を揺さぶられる瞬間を大切に生きられている。自分の物差しでしかないけれど『なんて幸せなんだ』と心から思います」などと思いをつづり、「これから先も、しなやかに穏やかに、時々チャレンジも楽しみながら、心を揺さぶられる瞬間を大切にしながら過ごしていきたい。そう感じる誕生日でした」と記した。

カメラ目線の私服姿をアップ。フォロワーは「美しい！」「ショートめっちゃ似合ってます！」「ツヤツヤに光ってる」「現在も本当に綺麗」「大人の女性の美しさが備わりステキに歳を重ねていらっしゃる」とほれぼれした。

上村さんは長野・白馬中３年時にアルペンからモーグルに転向。初出場の１９９８年長野五輪で７位となり、注目を集めた。その後の五輪では２００２年ソルトレークシティー６位、０６年トリノ５位、１０年バンクーバー４位、１４年ソチ４位。ソチ五輪後の１４年に現役を引退した。私生活ではアルペンスキー五輪４大会連続代表の皆川賢太郎氏と０９年６月に結婚したが、２３年１２月に離婚した。