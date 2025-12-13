©ABCテレビ

多くの観光客が訪れる奈良公園。その近くにあるもちいどのセンター街の一角に、チーズケーキが大評判のお店があります。昨年９月にオープンした「チーズカフェsoan」はチーズに特化したカフェ。チーズプロフェッショナルの資格を持つオーナーパティシエの町田美保さんが唯一無二のチーズケーキを作っています。

町田さんがこだわるのは個性的な国産チーズ。様々な工房から厳選したものを使用したケーキは、味の異なる二層の生地の組み合わせが特徴です。どれも濃厚でなめらか、甘味や酸味、苦味など、多彩な味わいが楽しめ、お客さんも絶賛の味です。さらに、国産チーズはクリームペンネやグラタン、キッシュなどの料理にも生かされています。

静岡県出身の町田さんは奈良教育大学へ進学。卒業後は料理の道に進み、調理やケーキ作りのスキルを習得します。2008年に結婚しますが、10年後、夫から突然離婚を迫られ、独り身に。どん底まで落ち込んだ町田さんの脳裏に浮かんだのが、大学時代を過ごした奈良での楽しい思い出でした。奈良で新しい人生を歩もう、そう決意し、奈良に移住したのです。

奈良に戻った町田さんは、もちいどのセンター街にある起業家を応援する施設への出店に応募し、審査に合格。日本で最初のチーズといわれる“蘇”の発祥の地、奈良で「チーズカフェsoan」を立ち上げます。お店はあっという間に人気になり、昨年、新店舗への移転を果たしました。町田さんがチーズにこだわるのは、国産チーズの魅力に強く惹かれた経験から。その希少性や奥深さに触れたことが原点となっています

チーズを作る工房と連絡を取り、できる限り現地に足を運ぶ町田さん。クリスマス用のケーキに使いたいと考えていたチーズを見るため、岐阜県羽島市に向かいます。それは、町田さんが取り寄せて、その美味しさに感動したハードタイプのチーズ。地元の牛乳を使い、長期熟成させるチーズは濃厚な味わいです。そんなチーズを使い、新作づくりに奮闘する町田さんに密着します！

「LIFE～夢のカタチ～」は、12月13日 土曜午前11時から放送。（ABCテレビ/関西地域で放送、TVer見逃し配信あり）