日本や韓国よりも環境面で恵まれたのに…前回王者アルゼンチンを襲う“衝撃の試練”。ラウンド32でFIFAランク１位と激突の恐れ【北中米W杯】
前回王者に“衝撃の試練”が待ち受けているかもしれない。
2026年６月の北中米ワールドカップで、ディフェンディングチャンピオンのアルゼンチンはグループJに入り、アルジェリア、オーストリア、ヨルダンと戦う。
試合会場はいずれもアメリカ国内で、移動距離も短く、標高差の負荷もない。日本や韓国のように“高地”メキシコが絡むグループよりも、環境面でのストレスは明らかに小さく、組分けに恵まれたと言っていい。
ただ、問題はグループステージを突破した“その先”だ。グループJを２位以内で勝ち上がると、決勝トーナメント１回戦でグループHの１位または２位と当たることになる。そのグループHにいるのがなんと、スペイン、ウルグアイ、カーボベルデ、サウジアラビアなのだ。
最大の脅威は間違いなくスペインだ。欧州予選で圧倒的な完成度の高さを見せつけ、現在FIFAランクで１位。今大会の優勝候補筆頭と目される存在で、ラウンド32での対戦は是が非でも避けたい。
ウルグアイもまた難敵だ。今回の南米予選ではアルゼンチンと１勝１敗。伝統的にフィジカルとメンタルに優れ、不屈の闘志を体現するチームである。アルゼンチンへのライバル意識は高く、この対戦が実現すれば消耗戦になる可能性が高い。
いずれもワールドカップ優勝歴があるスペイン、ウルグアイと決勝トーナメントで対戦することになれば、そこが大きな山場となるだろう。環境面で恵まれた一方、決勝トーナメントに入れば一転して最難関の相手が待ち受けている。この試練をどう乗り越えるか、注目だ。
構成●サッカーダイジェストWEB編集部
