ド迫力のプロポーション！韓国美人ゴルファーの“ぴたぴた”ポロシャツSHOT

韓国美人ゴルファーのイ・ヘジョンが圧巻のプロポーションを見せつけた。

【写真】イ・ヘジョン、ド迫力の完璧プロポーション

イ・ヘジョンは最近、自身のインスタグラムでクリスマスツリーの絵文字とともに「ハッピーな12月を過ごしてください」というメッセージを添え、複数の写真を公開した。

投稿された写真には、青空が広がるゴルフ場を背景にポーズを取るイ・ヘジョンが写っている。

（写真＝イ・ヘジョンInstagram）

白のバケットハットを被り、黒の長袖トップスにグレーのミニスカートを合わせたコーディネートで、芝生の上に立ちながら穏やかな笑顔を見せている。シンプルながらもシルエットを意識した服装が彼女のスタイルの良さを際立たせている。

特に目を引くのは、タイトなトップスから伝わる引き締まった美スタイルと、ミニスカートから伸びるすらりとした脚線美。日々のトレーニングで磨き上げられたバランスの取れた体つきで、多くのゴルフファンを虜にさせていた。

1995年12月9日生まれのイ・ヘジョンは、2014年から本格的にプロゴルファーとしてのキャリアをスタート。2023年シーズンまでは主にドリームツアー（2部）を舞台にプレーを重ねてきた。

競技活動と並行して、2021年3月には厳しいトレーニングと食事管理によって作り上げた自身の体を記録した「ボディプロフィール」写真を公開して話題に。実力と美貌を兼ね備えたゴルファーとして注目を集めている。