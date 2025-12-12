お笑いコンビ「メイプル超合金」のカズレーザー（41）が10日深夜に放送された中京テレビ「ホラン×サッシーのカイギカイギカイギ」（深夜0・29）に出演。「自分らしさ」に悩むことへの持論を展開した。

同番組はタレントのホラン千秋と指原莉乃が「世の中のキレイごと」をあえて疑い、改め、話し合うトーク番組。今回は「自分らしくって何?」をテーマにトーク展開された。

ゲスト出演したカズレーザーは「みんな『自分らしさ』に悩むけど、自分に足りないものとか、直すべきところをわかってるのに、それは直すのめんどうくさがったり、直す努力をやりたくないって時に“自分らしさって何だろう?”って悩んでるだけがほぼのケースです」とバッサリ。

これに「えぇー…」と驚く2人。ホランが「じゃあ怠慢なんだ?」と問いかけると「怠慢だと思います」とキッパリ。続けて同番組の街頭アンケート調査で100人中64人が「悩んでいる」とされたことに「怠慢なだけです」とした。

「自分らしさ」に悩むことを「まずそれをやめて、今足りないものが何なのかを考える。それは自分らしさじゃなくて、欠けている部分が絶対に出てくるはずなんで」と伝えた。この考えにホランは「えぇ〜あぁ…その発想はなかった」と目を丸くした。

また、カズレーザーの意見に「だから結局自分も怠慢なんだって思った」と納得したホラン。「自分も怠惰だなって。こういう人になるために、こういう職業に就くためには1日何時間これやらないといけない、これ勉強やらないといけない。わかってるけど、それをやるって難しいから…悩んでる方が楽だわ。本当にその通りだって思っちゃった」と刺さった。

カズレーザーは「悩んでるって何も生み出さないけど、カロリーだけ消費しているから“やった感”が凄い出る」と伝えた。