政府が自治体に推奨する「おこめ券」は、物価高対策としてあまりにも的外れである。

安心してコメを食べられるようにするためには、生産基盤の強化に取り組むのが筋だ。

政府は物価高対策などを盛り込んだ総合経済対策で、自治体向けの「重点支援地方交付金」を増額した。このうち、１人当たり約３０００円を食料品向けの特別加算枠とし、電子クーポンや商品券などを推奨している。

自治体などから疑問の声が噴出しているのが、推奨メニューの一つである、おこめ券だ。

コメ価格は５キロ・グラム当たり約４３００円に高止まりしている。ただし、本年産米の生産は良好で価格は下がると予測されている。

それにもかかわらず、おこめ券を配布すれば、消費者が高値のまま購入することになる。価格を高止まりさせるだけではないか。

公平性の点でも問題が多い。値段が上がっている食料品は、コメだけではないからだ。効果に疑問がある中、自治体に煩雑な配布の手間をかけるとあっては、批判が相次ぐのも当然である。

経費率の高さも問題視される。おこめ券の価格は１枚５００円だが、コメなどの購入に使えるのは印刷費などを差し引いた残りの４４０円分である。経費率を下げても弥縫（びほう）策にすぎない。

福岡市の高島宗一郎市長は、「手間とコストは、全部国民の税金だということを国には意識してほしい」と苦言を呈した。配布の見送りを表明する自治体が続出しているのは異例の事態である。

おこめ券は自治体に強制しているわけではない。だが、鈴木農相は１０月の就任記者会見で「今すぐにできることだ」とおこめ券に意欲を示していた。肝いり政策と受け止められているのが実情だ。

だからこそ、自治体は国からの押しつけだと受け止め、公然と不満を述べているのだろう。高市政権として、このような混乱を放置していいわけではあるまい。

コメ政策は迷走している。石破前政権は、戦後のコメ農政を大きく転換し、事実上の減反政策を見直して増産にカジを切る、と表明した。だが、農相は就任すると、その方針をいきなり修正した。

農相が繰り返す「需要に応じた生産」は減反政策を続け、価格を維持する手法に他ならない。

物価高対策との辻褄（つじつま）を合わせるために、おこめ券の配布策を打ち出したのだろうが、これでは一時しのぎにもならないばかりか、農政への不信を高めるだけだ。