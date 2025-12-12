国際秩序は崩壊の瀬戸際にあり、国連も岐路に立たされている。

ただ、ほぼ全ての国が参加して国際ルールを作る枠組みは他にない。国連の役割が重いことに変わりはない。

日本は、国連を支えるためにも、国際機関などに幹部となる人材を送り、ルール作りを主導すべきだ。多国間の協調体制の再構築に取り組む必要がある。

国連の専門機関・国際民間航空機関（ＩＣＡＯ）で先月、理事会議長選が行われ、ＩＣＡＯの日本政府代表部大使を務める大沼俊之氏が理事会議長に選ばれた。アジアの国からＩＣＡＯのトップが選出されたのは初めてだ。

ＩＣＡＯは、航空機の安全や、客室乗務員の乗務時間などの国際基準を定めている。

近年、空の安全を巡って問題となっているのは、ロシアによるウクライナ侵略の影響で民間航空の運航が脅かされていることだ。

大沼氏は国土交通省出身で、内外の航空政策に精通した人物として知られている。これまで培った知見を生かし、世界の空路の安全確保に貢献してもらいたい。

大沼氏の就任によって、１５ある国連の専門機関のうち日本人のトップは、万国郵便連合（ＵＰＵ）の国際事務局長である目時政彦氏とあわせ、２人となった。

各専門分野の規範に関する議論をリードし、最新の情報を収集することができる国際機関の幹部ポストに就く意義は大きい。

日本は過去に、国連難民高等弁務官を務めた緒方貞子さんや、国連事務次長だった明石康さんらを輩出してきた実績がある。

政府は、長期的な視点に立って専門人材の育成を進める必要がある。各国の代表者と渡り合うには、語学力も求められよう。

各国際機関のトップが交代する時期をそれぞれ見据えながら、戦略的に取り組まねばならない。

近年は、一定の知名度がある閣僚や閣僚経験者を、国際機関のトップに推すケースが増えている。実際、ＩＣＡＯの理事会議長選も、エジプトの現職閣僚と大沼氏との争いだった。

国際社会での日本の存在感を高めるためには、幹部人材に限らず、国連などで働く日本人職員を増やしていくことも重要だ。

国連本体と専門機関、その下部組織で働く日本人は昨年末時点で計９７９人だった。この１０年で約２００人増えたとはいえ、先進７か国（Ｇ７）では最も少ない。

民間から有為な人材をスカウトしていくことが大切だ。