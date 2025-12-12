日本銀行は１８、１９日に開く金融政策決定会合で、追加利上げを検討する。

内部では、米国の高関税政策が企業収益に与える影響は限定的で、来年の春闘でも高水準の賃上げが実現するとの見方が広がっている。市場の混乱などがなければ、政策金利である短期金利の誘導目標を０・５％程度から０・７５％程度に引き上げる可能性が高い。

今回の決定会合で０・７５％程度への利上げが決まれば、政策金利は、当時の公定歩合が１・０％だった１９９５年以来、約３０年ぶりの水準となる。

日銀の植田和男総裁は今月１日の名古屋市での講演で、今回の決定会合に言及し、「（日銀の）本支店を通じ、企業の賃上げスタンス（姿勢）に関して精力的に情報収集している」と説明した。その上で、「利上げの是非について適切に判断したい」と述べた。

また、今後の利上げの判断で重視するとしている春闘の動向については、「賃上げの原資となる企業収益は、全体として高い水準が維持される見通し」などと発言した。同様の見方は、金融政策の決定権を持つ植田氏以外の日銀の政策委員の間にも広がっている。

物価高対策を重視する高市政権も、日銀の利上げを容認する模様だ。

１０月の消費者物価指数（生鮮食品除く総合）の上昇率は前年同月比３・０％で、上昇率は３年７か月連続で日銀が目標とする２％以上となっている。物価高は円安による輸入物価の押し上げの影響も大きい。利上げで日米の金利差が縮小すれば、一時は１ドル＝１５７円台まで進んだ円安の是正につながる可能性がある。

日銀は今年１月の決定会合で、政策金利を０・５％程度に引き上げることを決めた。その後は、米国経済や高関税政策の不確実性が高いことなどを理由に、６会合連続で政策金利を維持してきた。