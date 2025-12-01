King¡õPrince¤Ë50TA¤¬³Ú¶ÊÄó¶¡¡¢¤é¤·¤µÁ´³«¥¨¥Ê¥¸¡¼¥½¥ó¥°¡¡¥í¥ó¥Ï¡¼¤Ç¾ÜºÙ²ò¶Ø
¼íÌî±Ñ¹§¡Ê43¡Ë¤³¤È²Î¼ê¤Î50TA¤¬¡¢King¡õPrince¤Ë³Ú¶ÊÄó¶¡¤¹¤ë¤³¤È¤¬12Æü¡¢Ê¬¤«¤Ã¤¿¡£¤¤ç¤¦13Æü¤Ë¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡Ö¥í¥ó¥É¥ó¥Ï¡¼¥ÄSP¡Á50TA¤ËKing¡õPrince¤«¤é³Ú¶ÊÄó¶¡°ÍÍê¡Á¡×¡Ê¸á¸å10»þ10Ê¬¡Ë¤Ç¾ÜºÙ¤¬²ò¶Ø¤µ¤ì¤ë¡£
º£²Æ¤Ë²ÎÈÖÁÈ¤Ç¶¦±é¤·¤¿¤³¤È¤òµ¡¤Ë¡¢King¡õPrince¤¬ÅÄÂ¼½ß¡Ê52¡Ë¤ËÄ¾ÀÜ¥ª¥Õ¥¡¡¼¡£50TA¤Î»ý¤Ä¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤Ê¥Ñ¥ï¡¼¤Ë¤Û¤ì¹þ¤ó¤Ç¤ª¤ê¡¢±ÊÀ¥Î÷¡Ê26¡Ë¤Ï¡Ö¥À¥á¸µ¤Ç¤ª´ê¤¤¤ò¤·¤¿¤é¡¢¤Þ¤µ¤«¤ÎOK¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Æº£¤Ç¤â¿®¤¸¤é¤ì¤Þ¤»¤ó¡×¡¢üâ¶¶³¤¿Í¡Ê26¡Ë¤â¡Ö¥³¥é¥Ü¤Ç¤¤ë´î¤Ó¤ò¤«¤ß¤·¤á¤Ê¤¬¤é¡¢½ß¤µ¤ó¤È¤â¤ªÏÃ¤·¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¼Â¸½¤ò´î¤ó¤À¡£
³Ú¶Ê¤Ï50TA¤é¤·¤µÁ´³«¤Î¥¨¥Ê¥¸¡¼¥¾¥ó¥°¡£±ÊÀ¥¤Ï¡Ö¥³¡¼¥ë¥¢¥ó¥É¥ì¥¹¥Ý¥ó¥¹¤Î¶Ê¤ò¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤Ç¤¾å¤¬¤Ã¤¿³Ú¶Ê¤òÊ¹¤¤¤¿»þ¡¢50TA¤µ¤ó¤Ã¤Ý¤µ¤â¤¢¤ê¤Ä¤Ä¡¢º£¤ÎKing¡õPrince¤Ë¤â¹ç¤¦´°àú¤Ê³Ú¶Ê¡×¤È¡È¥á¥í¥Ç¥£¡¼¹©¾ìÄ¹¡É¤ÎÏÓÁ°¤Ë´¶Æ°¡£¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤Ç¡Ø¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡ª¡Ù¤Ã¤Æ¶«¤ó¤ÇÍß¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¤·¡¢üâ¶¶¤â¡Ö°ì½ï¤ËÍÙ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤È¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£