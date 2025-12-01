¡Ú¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡Û»³ËÜÍ³¿WBC½Ð¾ì¤Ø¡¡Æ±Î½¥Õ¥ê¡¼¥Þ¥ó¤¬½Å¤Í¤¿40ºÐÁáÀ¤¤Î¡Ö¥ì¥¸¥§¥ó¥ÉÅê¼ê¡×
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î»³ËÜÍ³¿Åê¼ê¡Ê£²£·¡Ë¤¬¡¢ÍèÇ¯£³·î¤ÎÂè£¶²ó£×£Â£Ã¤ËÆüËÜÂåÉ½¤È¤·¤Æ½Ð¾ì¤¹¤ë¸«ÄÌ¤·¤È¤Ê¤Ã¤¿¡££±£±Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö£±£²Æü¡Ë¤ËÊÆÁ´¹ñ»æ¡Ö£Õ£Ó£Á¡¡£Ô£Ï£Ä£Á£Ù¡×¤ÎÉÒÏÓµ¼Ô¥Ü¥Ö¡¦¥Ê¥¤¥Á¥ó¥²¡¼¥ë»á¤¬£Ø¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ÇÅÁ¤¨¡¢Ê£¿ô¤Î£Í£Ì£Â´Ø·¸¼Ô¤âÇ§¤á¤¿¡£»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Î£Í£Ì£ÂÁª¼ê¤Ç¤ÏÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¡Ê£³£±¡Ë¤ËÂ³¤¯½Ð¾ìÆâÄê£²¹æ¤È¤Ê¤ë°ìÊý¡¢º´¡¹ÌÚÏ¯´õÅê¼ê¡Ê£²£´¡Ë¤ÏÉÔ½Ð¾ì¤È¤Ê¤ë¡£¤½¤ó¤Ê»³ËÜ¤òÆ±Î½¤Î¥Õ¥ì¥Ç¥£¡¦¥Õ¥ê¡¼¥Þ¥óÆâÌî¼ê¡Ê£³£¶¡Ë¤Ï¡Ö¥í¥¤¡¦¥Ï¥é¥Ç¥¤¤ß¤¿¤¤¤À¡×¤ÈÂçÀä»¿¡£¤Ê¤¼àÅÁÀâ¤ÎÅ´ÏÓá¤ÎÌ¾¤¬½Å¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤«¡½¡½¡£
¡¡»³ËÜ¤Î£×£Â£Ã½Ð¾ì·èÃÇ¤Ï¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡¢¤½¤·¤Æ£Í£Ì£Â´Ø·¸¼Ô¤Î´Ö¤Ë¾®¤µ¤¯¤Ê¤¤ÇÈÌæ¤ò¹¤²¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ÎÆü¡¢¥Ê¥¤¥Á¥ó¥²¡¼¥ë»á¤Ï£Ø¤Ë¡Ö»³ËÜ¤ÏËÜÆü¡¢£×£Â£Ã¤ÇÆüËÜÂåÉ½¤È¤·¤ÆÅê¤²¤ë¤³¤È¤ò³ÎÇ§¤·¤¿¡×¤ÈÅê¹Æ¡£°ìÊý¤Ç¡¢Æ±¤¸¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Îº´¡¹ÌÚ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÉÔ½Ð¾ì¤Î¸«¹þ¤ß¤Ç¤¢¤ë¤È¤·¡¢ÂÐ¾ÈÅª¤Ê·èÃÇ¤¬Éâ¤Ä¦¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡º£Ç¯¤Î¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¤ÇÏ¢Åê¤ò¤¤¤È¤ï¤º¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥º£Í£Ö£Ð¤Ë¤âµ±¤¤¤¿±¦ÏÓ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢ËÜÍè¤Ç¤¢¤ì¤ÐÍè½Õ¤Î£×£Â£Ã¤ÏàµÙ¤à¤Ù¤ÉñÂæá¤Ç¤â¤¢¤ë¡£ÅÐÈÄ²áÂ¿¤Ë¤è¤ë¸Î¾ã¥ê¥¹¥¯¡¢Íèµ¨³«Ëë¤Ø¤Î±Æ¶Á¤ò·üÇ°¤¹¤ëÀ¼¤¬½Ð¤ë¤Î¤âÅöÁ³¤À¡£¼ÂºÝ¡¢¥Ç¡¼¥Ö¡¦¥í¥Ð¡¼¥Ä´ÆÆÄ¡Ê£µ£³¡Ë¤â¡ÖËÜ²»¤Ç¤Ï½Ð¤Æ¤Û¤·¤¯¤Ê¤¤¡×¤È¸ø¸À¤·¤Ê¤¬¤é¤â»³ËÜ¤È¤Î·ÀÌó¾å¡¢ËÜ¿Í¤Î°Õ»×¤òÂº½Å¤»¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤¤Î©¾ì¤Ë¤¢¤ë¤È¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡¤½¤ì¤Ç¤â»³ËÜ¤Ï¡¢ÌÂ¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤³¤¦¤·¤¿»ÑÀª¤Ë¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î¥Á¡¼¥à¥á¡¼¥È¤Ç¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¹¥¿¡¼¤Î£±¿Í¤Ç¤â¤¢¤ë¥Õ¥ê¡¼¥Þ¥ó¤Ï¡¢¤¢¤Î¥ì¥¸¥§¥ó¥É¤ÎÌÌ±Æ¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥Õ¥ê¡¼¥Þ¥ó¤Ï£Í£Ì£Â¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Î¥Ý¥Ã¥É¥¥ã¥¹¥ÈÈÖÁÈ¡Ö£Ô£è£å¡¡£¶¡½£±¡½£±¡¡£Ð£ï£ä£ã£á£ó£ô¡×¤Ë½Ð±é¤·¡Ö»³ËÜ¤Ï¥Ü¡¼¥ë¤òÀµ³Î¤ËÁà¤ë¤È¤¤¤¦ÅÀ¤Ç¡¢¥í¥¤¡¦¥Ï¥é¥Ç¥¤¤Ë»÷¤Æ¤¤¤ë¡×¤È»ØÅ¦¡£À©µåÎÏ¤ÇÂÇ¼Ô¤ò»ÙÇÛ¤·¡¢ÇÉ¼ê¤µ¤è¤ê¤â´°À®ÅÙ¤Ç¾¡Éé¤¹¤ëÅêµå½Ñ¡½¡½¡£¤½¤³¤Ë¡¢¥¨¡¼¥¹¤È¤·¤Æ¤Îââ»ý¤ò¸«¤¿¤Î¤À¤í¤¦¡£
¡¡¥í¥¤¡¦¥Ï¥é¥Ç¥¤»á¤Ï£²£°£°£°Ç¯Âå¤Î£Í£Ì£Â¤òÂåÉ½¤¹¤ëÀèÈ¯Åê¼ê¤À¡£¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¤È¥Õ¥£¥ê¡¼¥º¤ÇÄÌ»»£²£°£³¾¡¡£¥µ¥¤¡¦¥ä¥ó¥°¾Þ£²ÅÙ¡¢ÊÆ¥¹¥Ý¡¼¥ÄÀìÌç¶É¡Ö£Å£Ó£Ð£Î¡×¤Î¡Ö¥ª¡¼¥ë¡¦¥Ç¥£¥±¥¤¥É¡¦¥Á¡¼¥à¡×¡ÊÆÃÄê¤Î£±£°Ç¯´Ö¤ÇºÇ¤â³èÌö¤·¤¿Áª¼ê¤¿¤Á¤òÁª¤Ó¡¢¤½¤Î¸ùÀÓ¤ò¤¿¤¿¤¨¤ëÌ¾ÍÀ¤¢¤ëÁª¹Í¡Ë¤Ë¤âÁª½Ð¤µ¤ì¡¢£±£·Ç¯¤ËÊì¹ñ¤Î¥«¥Ê¥ÀÌîµåÅÂÆ²Æþ¤ê¡¢£±£¹Ç¯¤Ë¤ÏÊÆÌîµåÅÂÆ²Æþ¤ê¤â²Ì¤¿¤·¤¿ÅÁÀâ¤ÎÅ´ÏÓ¤È¤·¤Æº£¤â¸ì¤ê·Ñ¤¬¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Á¤Ê¤ß¤Ë¾¾°æ½¨´î»á¡Ê£µ£±¡Ë¤¬¸½Ìò»þÂå¤Î£°£³Ç¯£³·î£³£±Æü¡ÊÆ±£´·î£±Æü¡Ë¤Ë¥ä¥ó¥¡¼¥¹¤Ç¥á¥¸¥ã¡¼¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò¾þ¤Ã¤¿³«ËëÀï¡Ê¥í¥¸¥ã¡¼¥º¡¦¥»¥ó¥¿¡¼¡Ë¤Î½éÂÇÀÊ¤Ç½é°ÂÂÇ½éÂÇÅÀ¤òµÏ¿¤·¤¿Áê¼ê¤¬¡¢Åö»þ¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¤Î¥Ï¥é¥Ç¥¤»á¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¸å¤âÎ¾¼Ô¤Ï²¿ÅÙ¤È¤Ê¤¯Ì¾¾¡Éé¤ò·«¤ê¹¤²¤Æ¤ª¤ê¡¢ÆüËÜ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Î´Ö¤Ç¤â¥Ï¥é¥Ç¥¤»á¤ÎÌ¾¤Ï¿¼¤¯¹ï¤ß¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡´°Åê¡¢Ä¹¤¤¥¤¥Ë¥ó¥°¤òÅê¤²ÀÚ¤ë¤³¤È¤Ë¼¹Ç°¤òÇ³¤ä¤·¡¢¥Á¡¼¥à¤Î¤¿¤á¤ËÏÓ¤ò¿¶¤êÂ³¤±¤¿Åê¼ê¤À¤Ã¤¿¤¬£±£·Ç¯£±£±·î¤Ë¡¢¼«¤éÁà½Ä¤¹¤ëÈô¹Ôµ¡»ö¸Î¤Ç£´£°ºÐ¤Î¼ã¤µ¤ÇÀ¤¤òµî¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¤½¤Îº²¤È°äÅÁ»Ò¤Ï¸½À¤¤Ç¤â·òºß¤À¡£
¡¡¥Õ¥ê¡¼¥Þ¥ó¤Ï¡¢ÂÇ¼Ô¤È¤·¤Æ¥Ï¥é¥Ç¥¤¤ÈÂÐÀï¤·¤¿·Ð¸³¤òÆ§¤Þ¤¨¡Ö¥ß¥¹¤òÂÔ¤¿¤µ¤ì¤ëÅê¼ê¡×¡Ö¼«Ê¬¤ÎÁÀ¤¤µå¤òÅê¤²¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤¨¤Ê¤¤Â¸ºß¡×¤À¤Ã¤¿¤È²óÁÛ¡£¤½¤Î´¶³Ð¤¬¡¢º£¤Î»³ËÜ¤È½Å¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢º£µ¨¸Â¤ê¤Ç¸½Ìò¤ò°úÂà¤·¤¿¥É¥¸¥ã¡¼¥¹£Ï£Â¤Î¥¯¥ì¥¤¥È¥ó¡¦¥«¡¼¥·¥ç¡¼»á¡Ê£³£·¡Ë¤âÆ±ÈÖÁÈ¤Ç»³ËÜ¤Î¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤Ë¸ÀµÚ¡£¤ä¤êÅê¤²¤Ê¤É¤Ë¤è¤ëÆÈÆÃ¤ÎÄ´À°Ë¡¤òÀÑ¤ß½Å¤Í¤Ê¤¬¤é°é¤ó¤Ç¤¤¿¡ÖÆüËÜ¼°¤Î½ÀÆðÀ¤äÂÎ¤Î»È¤¤Êý¡×¤ËÃåÌÜ¤·¡¢¶ÚÎÏ°ìÊÕÅÝ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤½àÈ÷¤¬¡Ö¤¢¤Î°ÂÄê´¶¤òÀ¸¤ó¤Ç¤¤¤ë¡×¤ÈÊ¬ÀÏ¤·¤¿¡£
¡¡¥ê¥¹¥¯¤ò¾µÃÎ¤Î¾å¤Ç¥Á¡¼¥à¡¢¹ñ¤Î¤¿¤á¤ËÏÓ¤ò¿¶¤ê¡¢£×£Â£Ã¤Ø¶¯¹Ô½Ð¾ì¤¹¤ë³Ð¸ç¤ò¸Ç¤á¤¿¡£¤³¤¦¤·¤¿»³ËÜ¤Î»ÑÀª¤â¤Þ¤¿¡¢¥Ï¥é¥Ç¥¤»á¤È¶¦ÄÌ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£»³ËÜ¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤â£±£¹Ç¯¤ÎÂè£²²ó¥×¥ì¥ß¥¢£±£²¡¢£²£±Ç¯¤ÎÅìµþ¸ÞÎØ¡¢£²£³Ç¯¤ÎÂè£µ²ó£×£Â£Ã¤È¹ñºÝÂç²ñ½Ð¾ì¤ò½Å¤Í¡¢»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ç¥¨¡¼¥¹¤ÎºÂ¤ò¤Ä¤«¤ß¼è¤Ã¤¿Ëö¤Ë¥Á¡¼¥à¤ÎÀ¤³¦°ì¡¢¶â¥á¥À¥ë³ÍÆÀ¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤¤¿¡£¹ñºÝÉñÂæ¤Ç¤Î½Å°µ¤òÃÎ¤ê¡¢¤½¤ì¤Ç¤â¤Ê¤ª¥Þ¥¦¥ó¥É¤ËÎ©¤ÁÂ³¤±¤ë¤³¤È¤ò¿¿¹üÄº¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¤Ç¸«¤»¤¿¡Ö¥Õ¥©¥¢¡¦¥¶¡¦¥Á¡¼¥à¡×¤Î»ÑÀª¡£Ï¢Åê¤Ë¤âÄ¹¤¤¥¤¥Ë¥ó¥°¤Ë¤â·ù¤Ê´é¤Ò¤È¤Ä¤»¤ºÅê¤²Â³¤±¤¿ÇØÃæ¤Ï¡¢¥Á¡¼¥à¥á¡¼¥È¤Î¤ß¤Ê¤é¤ºÀ¤³¦¤Î¿Í¡¹¤ËÍ¦µ¤¤È´¶Æ°¤òÍ¿¤¨¤¿¡£¤½¤Î±äÄ¹Àþ¾å¤Ë¡¢º£²ó¤Î£×£Â£Ã»²Àï¤¬¤¢¤ë¡£
¡¡Æ±Î½¤¬¸«¤¿¤Î¤Ï¡¢Ã±¤Ê¤ëµ»¹ªÇÉ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¡ÖÅ´¤Î°Õ»Ö¤ÈÇ®¤¤¥Ï¡¼¥È¡×¤ò»ý¤Ä¥¨¡¼¥¹¤Î»Ñ¡½¡½¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¥Õ¥ê¡¼¥Þ¥ó¤Ï¡Ö¤Þ¤ë¤Ç¡¢¥í¥¤¡¦¥Ï¥é¥Ç¥¤¤ß¤¿¤¤¤À¡×¤ÈÉ¾¤·¤¿¡£À¤³¦°ì¤Î¥Þ¥¦¥ó¥É¤òÀ©¤·¤¿±¦ÏÓ¤Ï¥ì¥¸¥§¥ó¥É¤Îº²¤È°äÅÁ»Ò¤ò¼õ¤±·Ñ¤®¤Ä¤ÄºÆ¤ÓÆü¤Î´Ý¤òÇØÉé¤¤¡¢¼¡¤Ê¤ë½Å°µ¤Ø¸þ¤«¤¦¡£