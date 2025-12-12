経済産業省は２０２６年から、国の認可法人「ＧＸ（グリーントランスフォーメーション）推進機構」による債務保証を通じ、原子力発電所の新設や水力発電所の大規模な補修を支援する方針だ。

４５００億円の保証枠を追加し、国の信用力で資金調達を後押しすることで、脱炭素に向けた民間投資を促す。

ＧＸ推進機構はこれまで水素やアンモニア、風力など新たな脱炭素技術を対象に１兆５０００億円の保証枠を設けていた。２６年からこの枠を拡大し、技術的に成熟した原発や水力発電所も対象に加える。２５年度補正予算案に関連費用として４５０億円を計上した。

原発は１基当たり１兆円規模の建設費が必要とされるなど、事業者の資金調達が課題だ。現在も建設費などを原則２０年間支援する国の入札制度「長期脱炭素電源オークション」があるが、支援を受けられるのは稼働後となる。電力会社からは運転開始前の支援を求める声が上がっていた。

政府は今後１０年間で、官民で１５０兆円超のＧＸ投資の実現を目指す。２４年に設立されたＧＸ推進機構による債務保証の実績はまだないが、水素製造・供給プロジェクトや製造業の脱炭素化投資など、すでに１００件を超える相談が寄せられているという。

このほか、政府は原子力や洋上風力など脱炭素につながる大規模発電所や送配電網の整備に向け、国の認可法人が民間の金融機関と協調し、公的融資を行う仕組みも２６年度にも導入する方向だ。