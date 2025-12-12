timelesz菊池風磨（30）がこのほど、MCを務めるフジテレビ系特番「菊池風磨のスポーツキングダム2025」（14日午後4時5分＝カンテレ制作）の収録に参加した。

昨年に続き、2度目の放送となる同番組は「こんな勝負見たことない！」を番組コンセプトに、さまざまなトップアスリートが競技の垣根を越えた真剣勝負に挑み、持ち前のフィジカルやテクニックを駆使しながら、スポーツの魅力や醍醐味（だいごみ）を伝える。

菊池は新日本プロレスのウルフ・アロン、平成ノブシコブシ吉村崇、本田望結とともに、「飛距離No．1は誰だ！スーパーボール・ホームランバトル」「日本最速ポニーVSリレー侍」「究極のビンタ選手権」「バレーボールVSサッカー 究極のスパイクPKバトル」の4つの勝負の行方を見守り、ポニーとリレー侍の対決を「競技を超えた“ポニーと人の戦い”というところで、思い切った対決だなと一番印象に残りました」と振り返った。

菊地は「今回も『こんな勝負見たことない』というすてきな対決がめじろ押しで、やってみたいなと思えるものから、この対決ってこっちが勝つんだとか、こうやったらこっちの種目も勝てそうだなとか、いろいろな想像がかき立てられるすてきな対決まで盛りだくさんで、すごく楽しかったです」と興奮気味。「とにかく予想がつきにくい」のが見どころだといい、「『この番組を見ないと年が越せない』と言っていただけるまで続けたいと思っています。今回は本当に楽しい胸が躍るような勝負がめじろ押しですので、ぜひご覧いただければうれしいです」と呼びかけた。