¡Úºå¿À¡ÛÀÐ°æÂçÃÒ¤â£Í£Ì£Â»Ö´ê¡¡¡Ö²«¶â´ü¡×¤Î¤Ï¤º¤¬º´Æ£µ±¡¢ºÍÌÚ¡¢¿¹²¼¡Ä°ìµ¤¤Ëà¶õÆ¶²½á´íµ¡
¡¡ºå¿À¡¦ÀÐ°æÂçÃÒÅê¼ê¡Ê£²£¸¡Ë¤¬£±£²Æü¤ËÊ¼¸Ë¡¦À¾µÜ»ÔÆâ¤ÎµåÃÄ»öÌ³½ê¤Ç·ÀÌó¹¹²þ¸ò¾Ä¤ËÎ×¤ß¡¢£±²¯£±£¸£°£°Ëü±ßÁý¤È¤Ê¤ë¡¢Ç¯Êð£²²¯±ß¤Ç¥µ¥¤¥ó¡£²ñ¸«¤Ç¡Ö¤È¤Æ¤â¤¤¤¤É¾²Á¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¡×¤È¸ì¤Ã¤¿±¦ÏÓ¤ÏµåÃÄ¤È¤ÎÏÃ¤·¹ç¤¤¤Î¾ì¤Ç¡¢¥Ý¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¥·¥¹¥Æ¥à¤òÍøÍÑ¤·¤¿ÊÆµå³¦Ä©Àï¤Î°Õ¸þ¤òÅÁ¤¨¤¿¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£¥Á¡¼¥àÆâ¤Ç¤Ï´û¤Ë¡¢Ê£¿ô¤ÎÅêÂÇ¼çÎÏÁª¼ê¤¬Æ±À©ÅÙ¤òÅ¬ÍÑ¤·¤¿£Í£Ì£Â°ÜÀÒ¤òÍ×Ë¾Ãæ¡£¥Á¡¼¥à¶õÆ¶²½¤Î´íµ¡¤ò¸×¤Ï¤É¤¦¾è¤ê±Û¤¨¤ë¤Î¤«¡½¡½¡£
¡¡½©ÅÄ¹âÀì¡½»Í¹ñ£É£Ì¹âÃÎ¤ò·Ð¤Æ£²£°£²£°Ç¯¥É¥é¥Õ¥È¤Çºå¿À¤Ë£¸°ÌÆþÃÄ¤·¤¿Ã¡¤¾å¤²±¦ÏÓ¤ÎºÇÂç¤Î¸¶Æ°ÎÏ¤Ï¡¢Ë°¤¯¤Ê¤¸þ¾å¿´¤ÈÃµµá¿´¡£¡ÖÆÈÎ©¥ê¡¼¥°¤Îº¢¤«¤é°ìÇ¯°ìÇ¯À®Ä¹¤·¡¢¾ï¤Ë¾å¤Î¥ì¥Ù¥ë¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¿¡£º£¸å¤Î¾Íè¤ò¹Í¤¨¤¿»þ¤Ë¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤ÎÌîµå¤ò·Ð¸³¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤òÅÁ¤¨¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÉ½¾ð¤ò°ú¤Äù¤á¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¥×¥í£µÇ¯ÌÜ¤Îº£µ¨¤Ï£µ£³»î¹ç¤Ëµß±çÅÐÈÄ¤·¡¢£±¾¡£°ÇÔ£¹¥»¡¼¥Ö£³£¶¥Û¡¼¥ë¥É¡£ËÉ¸æÎ¨¤Ë»ê¤Ã¤Æ¤Ï£°¡¦£±£·¤È¶Ã°ÛÅª¤Ê¿ô»ú¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¡¢¥Á¡¼¥à¤Î£²Ç¯¤Ö¤ê¥ê¡¼¥°À©ÇÆ¤ËÂç¤¤¯¹×¸¥¤·¤¿¡£¤À¤¬¡¢¸½¹Ô¤Î°ÜÀÒ¥ë¡¼¥ë¤ÇÀÐ°æ¤¬³¤³°£Æ£Á¸¢¤ò¼èÆÀ¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢ºÇÃ»¤Ç¤â¤¢¤È£´¥·¡¼¥º¥ó°Ê¾å¤Ï£Î£Ð£ÂµåÃÄ¤Î°ì·³¤Ç¥Õ¥ë²ÔÆ¯¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¡£¤½¤Î»þÅÀ¤ÇÀÐ°æ¤ÎÇ¯Îð¤Ï¡¢¤¹¤Ç¤Ë£³£°ÂåÈ¾¤Ð¡£¡ÖËÍ¤é¤Ï¤¤¤ÄÅê¤²¤é¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤â¤ª¤«¤·¤¯¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡×¤È¤¤¤¦±¦ÏÓ¤Î¸ÀÍÕ¤Ë¤Ï½Å¤ß¤¬¤¢¤ë¡£
¡¡µåÃÄ»Ë¤ËÁ°Îã¤¬¤Ê¤¤¤Û¤ÉÅêÂÇ¤Î¼çÎÏ¤¬½¼¼Â¤·¤Æ¤¤¤ëÌÔ¸×¤Ï¡¢¸½»þÅÀ¤À¤±¤Ç¤âÀèÈ¯¿Ø¤ÎÃì¡¦ºÍÌÚ¤È¡¢ÉÔÆ°¤Î£´ÈÖÂÇ¼Ô¡¦º´Æ£µ±¤é¤¬¥Ý¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¥·¥¹¥Æ¥à¤ÎÅ¬ÍÑ¤òµåÃÄ¤ËÍ×Ë¾Ãæ¡£Íèµ¨¤Ç¥×¥í£´Ç¯ÌÜ¤È¤Ê¤ë¿¹²¼¤âÁá´üÊÆµå³¦°ÜÀÒ¤Î°Õ¸þ¤ò¸ø¸À¤·¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ë¡¢ÊÔÀ®ÉôÌç¤ò¼è¤ê»ÅÀÚ¤ëÃÝÆâµåÃÄÉûËÜÉôÄ¹¤â¡ÖÀÐ°æ¤Ï¥Á¡¼¥à¤Ë¤È¤Ã¤ÆÂå¤¨¤Î¤¤«¤Ê¤¤Áª¼ê¡£Áª¼ê¤Ë¤½¤¦¤¤¤¦»×¤¤¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ïº£¤Ë»Ï¤Þ¤Ã¤¿ÏÃ¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢»þÂå¤¬¤½¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë°Ê¾å¡ÄÆñ¤·¤¤¤È¤³¤í¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¥á¥¸¥ã¡¼¤Ø¤É¤ó¤É¤ó¤¤¤¤Áª¼ê¤¬¹Ô¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ï¡Ä¡×¤È¸ÀÍÕ¤òÂù¤µ¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤¤¡£
¡¡ÀÐ°æ¤ÏºÇÃ»¤Ê¤éÍè¥ª¥Õ¤ÎÊÆµå³¦°ÜÀÒ¤â»ëÌî¤ËÆþ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤Î¤³¤È¤À¤¬¡¢µåÃÄÂ¦¤â¤½¤¦´ÊÃ±¤ËÍÆÇ§¤¹¤ë¤ï¤±¤Ë¤Ï¤¤¤«¤Ê¤¤¡£ºÍÌÚ¡¢º´Æ£µ±¤Ë²Ã¤¨¡¢Ãæ·Ñ¤®¿Ø¤ÎÃæ³Ë¤òÃ´¤Ã¤Æ¤¤¿ÀÐ°æ¤Þ¤Ç¥Á¡¼¥à¤òÎ¥¤ì¤ì¤Ð¡¢¸×¤Î²«¶â»þÂå¤â°ìµ¤¤Ë½ª¤ï¤ê¤ò·Þ¤¨¤ë¶²¤ì¤¹¤é¤¢¤ë¡£²áµî¤Ë¤Ï¥Á¡¼¥à¤Ø¤Î¹×¸¥ÅÙ¤ä¼Â¼Á²ÔÆ¯Ç¯¿ô¤òÉ¾²Á¤·¡¢Æ£Ï²¡Ê£²£²Ç¯¥ª¥Õ¡Ë¡¢ÀÄÌø¡Ê£²£´Ç¯¥ª¥Õ¡Ë¤é¤Î¥Ý¥¹¥Æ¥£¥ó¥°Å¬ÍÑ¤òÇ§¤á¤Æ¤¤¿ºå¿À¤â¡¢º£¸å¤Ï¤è¤êÆñ¤·¤¤È½ÃÇ¤òÇ÷¤é¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡Ç¯ÎðÅª¤ËºÇ¤â»é¤Î¾è¤Ã¤¿¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç³¤¤òÅÏ¤ê¤¿¤¤Áª¼ê¥µ¥¤¥É¤È¡¢»þ´Ö¤È¶â¤ò¤«¤±¤Æ°éÀ®¤·¤¿Áª¼ê¤¿¤Á¤ò´ÊÃ±¤ËÊü½Ð¤¹¤ë¤ï¤±¤Ë¤Ï¤¤¤«¤Ê¤¤£Î£Ð£ÂµåÃÄ¡£ÆüÊÆ´Ö¤Î°ÜÀÒ¥ë¡¼¥ë¤¬Ì¤À®½Ï¤Ê¤Þ¤Þ¤Ç¤¢¤ë°Ê¾å¡¢Î¾¼Ô¤Î³Ö¤¿¤ê¤¬Ëä¤Þ¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡£¡Ê¶â³Û¤Ï¿äÄê¡Ë