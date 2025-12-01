¡Úµð¿Í¡Û¥Á¡¼¥àÆâ¤«¤é¤â¡ÖÆÉÇä¥Õ¥¡¥¤¥¿¡¼¥º¤ä¤Í¡×¤ÎÀ¼¡¡º£¥ª¥Õ¤Îà¸µÆüËÜ¥Ï¥àá£³Áª¼ê³ÍÆÀ¤ÎÁÀ¤¤
¡¡¶¯¸Ç¤Ê·ëÂ«¤Ï¤µ¤é¤Ë¶¯¤Þ¤ë¤«¡½¡½¡£Íèµ¨¤Î¥ê¡¼¥°£ÖÃ¥²ó¤òÁÀ¤¦µð¿Í¤Ï¡¢º£µ¨¤Î²ÝÂê¤È¤·¤Æ»Ä¤Ã¤¿ÀèÈ¯Åê¼ê¡õ³°Ìî¤Î·ê¤òËä¤á¤ë¤Ù¤¯¡¢º£¥ª¥Õ¤ÏÃå¡¹¤ÈÊä¶¯¤ËÃå¼ê¡£Ãæ¤Ç¤âÆüËÜ¥Ï¥à¤«¤é¤Ï¾¾ËÜ¹ä³°Ìî¼ê¡Ê£³£²¡Ë¤é£³¿Í¤Î¿·ÀïÎÏ¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ë°ÛÎã¤Î»öÂÖ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡·ë²ÌÅª¤Ë¡ÖÂçÎÌ³ÍÆÀ¡×¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤Þ¤º¤ÏÆüËÜ¥Ï¥à¤ò¼«Í³·ÀÌó¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿º¸ÏÓ¡¦ËÌ±ºÎµ¼¡Åê¼ê¡Ê£²£µ¡Ë¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ë¤È¡¢Â³¤¤¤ÆÆ±µåÃÄ¤«¤é£Æ£Á¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¾¾ËÜ¹ä¤âµð¿ÍÆþ¤ê¤¬·èÄê¡£¤µ¤é¤Ë¤Ï£¹Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¸½Ìò¥É¥é¥Õ¥È¤Ç¤ÏÆ±¤¸¤¯ÆüËÜ¥Ï¥à¤Î¾¾±º·ÄÅÍÅê¼ê¡Ê£²£²¡Ë¤ò»ØÌ¾¤·£³¿ÍÌÜ¤Î³ÍÆÀ¤Ë»ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¸½Ìò¥É¥é¥Õ¥È¤È¤·¤Æ¤ÏºòÇ¯¤ËÆþÃÄ¤·¤¿ÅÄÃæ±Í¤ËÂ³¤¡¢£²Ç¯Ï¢Â³¤Ç¤ÎÆüËÜ¥Ï¥à¤«¤é¤Î³ÍÆÀ¡£Áª¼ê¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¸½Ìò»þÂå¤Ëµð¿Í¡¢ÆüËÜ¥Ï¥à¤ËºßÀÒ¤·¤¿ÂçÅÄ»á¤¬Æó·³ÂÇ·â¥³¡¼¥Á¡¢¼ãÎÓ»á¤¬»°·³¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥¹¥³¡¼¥Á¤Ë¤½¤ì¤¾¤ì½¢Ç¤¤·¤Æ¸ÅÁã¤ËÉüµ¢¤¹¤ë¤Ê¤É¡Ö¸µÆüËÜ¥Ï¥àÀª¡×¤ÎÀª¤¤¤Ï¶¯¤¯¡¢¥Á¡¼¥àÆâ¤«¤é¤Ï¡ÖÆÉÇä¥Õ¥¡¥¤¥¿¡¼¥º¤ä¤Í¡Ê¾Ð¤¤¡Ë¡×¤È¾éÃÌ¤á¤«¤¹À¼¤â½Ð¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤½¤ì¤â¤Ò¤È¤¨¤Ë¡¢¥ê¡¼¥°¤Î°Û¤Ê¤ëÎ¾µåÃÄ¤Ç¤Î·ë¤Ó¤Ä¤¤¬¶¯¤¤¤«¤é¤³¤½¤«¡£à³ÍÆÀÂè£±ÃÆá¤È¤Ê¤Ã¤¿ËÌ±º¤Ï¤â¤È¤â¤È»ÙÇÛ²¼·Ð¸³Áª¼ê¤Ê¤¬¤é¡¢º£µ¨¤Î·ÀÌó¤Ï°éÀ®Áª¼ê¡£¼«Í³·ÀÌó¤È¤Ê¤Ã¤¿°éÀ®Áª¼ê¤òÂ¾µåÃÄ¤¬»ÙÇÛ²¼¤ÇÂ¨³ÍÆÀ¤¹¤ë¥±¡¼¥¹¤Ï°ÛÎãÃæ¤Î°ÛÎã¤À¡£¥Á¡¼¥àÆâ¤«¤é¤Ï¡Ö¤â¤È¤â¤ÈÌÜ¤ò¤Ä¤±¤Æ¤¤¤¿Áª¼ê¤Ê¤³¤È¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢¤¢¤ëÄøÅÙ¤Î¾ðÊó¤ÏÆüËÜ¥Ï¥àÂ¦¤«¤é¥ê¥µ¡¼¥Á¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤¦¤Ç¤Ê¤±¤ì¤ÐÂ¨»ÙÇÛ²¼¤Ç·Þ¤¨Æþ¤ì¤ë¹¥ÂÔ¶ø¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¤Î°Õ¸«¤â½Ð¤Æ¤ª¤ê¡¢Î¾µåÃÄ¤Î´Ø·¸À¤¬¤¢¤ë¤«¤é¤³¤½À¸¤Þ¤ì¤¿°ÜÀÒ¤È¤â¸À¤¨¤½¤¦¤À¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢Á°Ç¯¤Î¸½Ìò¥É¥é¥Õ¥È¤Ç³ÍÆÀ¤·¤¿ÅÄÃæ±Í¤ÏÆüËÜ¥Ï¥à»þÂå¤Ë¤Ï¤ï¤º¤«£±£°»î¹çÅÐÈÄ¤Ê¤¬¤éµð¿Í°ÜÀÒ¸å¤ËºÍÇ½¤ò³«²Ö¡£µß±ç¿Ø¤ÎµßÀ¤¼çÅªÂ¸ºß¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢¤³¤ì¤ËÂ³¤¯·Á¤Ç¿·²ÃÆþÀª¤¬³èÌö¤¹¤ì¤Ð¡Ö¥¦¥Á¤ÈÆüËÜ¥Ï¥à¤È¤Î£×£é£î¡½£×£é£î¤Ê¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Ï¤è¤ê¶¯¸Ç¤È¤Ê¤ë¤Ï¤º¡×¡ÊÁ°½Ð´Ø·¸¼Ô¡Ë¤È¤Î¸«Êý¤â¤¢¤ë¡£µÕ½±¤ò´ü¤¹°¤Éôµð¿Í¤Ë¤ª¤¤¤Æ´üÂÔ¤â¤è¤ê°ìÁØ¹â¤Þ¤ë¤¬¡¢¤³¤ÎÄÉ¤¤É÷¤ò¤µ¤é¤Ë¶¯¤á¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤ë¤«¡£