¡Ú£Æ£±¡Û³ÑÅÄÍµµ£ ¥¤¥ó¥Ç¥£¥«¡¼¤È¤ÎàÆóÅáÎ®áÂÔË¾ÏÀ¡¡³¤³°¤Ç¡Ö¤¼¤Ò¼Â¸½¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤ÎÀ¼Â³½Ð
¡¡£Æ£±¥ì¥Ã¥É¥Ö¥ë¤ÇÍèµ¨¤«¤é¥Æ¥¹¥È·ó¥ê¥¶¡¼¥Ö¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤Ë¹ß³Ê¤¹¤ë³ÑÅÄÍµµ£¡Ê£²£µ¡Ë¤Ë¡¢ËÌÊÆºÇ¹âÊö¤ÎÉñÂæ¥¤¥ó¥Ç¥£¥«¡¼¤È¤ÎàÆóÅáÎ®á¤òÇ®Ë¾¤¹¤ëÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡³ÑÅÄ¤Ïº£µ¨¸Â¤ê¤Ç£Æ£±Àµ¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ¤Ï·ÀÌó²ò½ü¤È¤Ê¤ê¡¢Íèµ¨¤«¤é¤Ï¥Æ¥¹¥È·ó¥ê¥¶¡¼¥Ö¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ¥Á¡¼¥à¤ò»Ù¤¨¤ë¡£°ìÊý¤Ç¡¢¥ê¥¶¡¼¥Ö¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤ÏÂ¾¥«¥Æ¥´¥ê¡¼¤Ç¼ÂÀï·Ð¸³¤òÀÑ¤à¥±¡¼¥¹¤âÂ¿¤¯¡¢³ÑÅÄ¤Ë¤â¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Õ¥©¡¼¥ß¥å¥é¤Ê¤É¤Ø¤Î»²Àï¤Ë´üÂÔ¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤½¤¦¤·¤¿Ãæ¡¢²¤ÊÆ¤Î¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤ò°·¤¦¹ñºÝ¥á¥Ç¥£¥¢¡Ö¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥¡¼¥À¡×¤Ï¡Ö¥¤¥ó¥Ç¥££µ£°£°Í¥¾¡¼Ô¤¬¡¢³ÑÅÄÍµµ£¤Î£²£°£²£¶Ç¯¥¤¥ó¥Ç¥£¥«¡¼»²Àï¤Î²ÄÇ½À¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÌÀ³Î¤Ê¸«²ò¤ò½Ò¤Ù¤ë¡×¤ÈÊó¤¸¤¿¡£
¡¡ÂçÉñÂæ¤ÇÍ¥¾¡·Ð¸³¤Î¤¢¤ë¥¢¥ì¥¯¥µ¥ó¥À¡¼¡¦¥í¥Ã¥·¤Ï¡¢¼«¿È¤Î¥Ý¥Ã¥É¥¥ã¥¹¥ÈÈÖÁÈ¤Ç¡¢³ÑÅÄ¤Î¥¤¥ó¥Ç¥£¥«¡¼»²Àï¤Î²ÄÇ½À¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¡£¡ÖÈà¤Ï£Æ£±¥°¥ê¥Ã¥É¤ÇºÇ¤âÌÌÇò¤¤ÃË¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤òÈë¤á¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¦¤·¡¢¤¼¤Ò¼Â¸½¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡£²áµîÈ¾Ç¯´Ö¤Î½ÐÍè»ö¤Ï¤µ¤Æ¤ª¤¡¢Èà¤¬¥Þ¥Ã¥¯¥¹¡Ê¥Õ¥§¥ë¥¹¥¿¥Ã¥Ú¥ó¡Ë¤Î¥Á¡¼¥à¥á¡¼¥È¤È¤·¤ÆÈó¾ï¤ËÍ¥½¨¤Ê¤Î¤ÏÌÀ¤é¤«¤À¡£¤À¤Ã¤Æ¡Ê³ÑÅÄ¤Ï¡Ë¥ì¡¼¥·¥ó¥°¥Ö¥ë¥º»þÂå¤Ë¥Á¡¼¥à¥á¡¼¥È¤ò¼¡¡¹¤È°µÅÝ¤·¤Æ¤¤¤¿¤ó¤À¤«¤é¡£¤À¤«¤é¤³¤ì¤Ï¡¢¤¹¤´¤¯¥¯¡¼¥ë¤À¤È»×¤¦¤è¡×¤È³ÑÅÄ¤ÎÅÅ·â»²Àï¤òÇ®Ë¾¤·¤¿¡£
¡¡°ìÊý¤Ç¡ÖÈà¤Ë¤Ï¤Þ¤À¤½¤ÎÀÚ¤êÂØ¤¨¤Î½àÈ÷¤¬À°¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤â»×¤¦¡£Èà¤Ï¤Þ¤À¼ã¤¯¡¢¤¤¤º¤ì£Æ£±¥Þ¥·¥ó¤ËÌá¤Ã¤Æ¤âÁ´¤¯¶Ã¤«¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡×¤ÈÎäÀÅ¤Ê»ëÅÀ¤ÇÉÕ¤±²Ã¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥¤¥ó¥Ç¥£¥«¡¼¤ÎÃøÌ¾²òÀâ¼Ô¥¦¥£¥ë¡¦¥Ð¥¯¥¹¥È¥ó»á¤Ï¼«¿È¤Î£Ø¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤Ç¡Ö¥æ¥¦¥¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤ËÌá¤Ã¤Æ¤¤Æ¡£¥¤¥ó¥Ç¥£¥«¡¼¤ËÌá¤Ã¤Æ¡¢Ëè½µËö¥Æ¥¹¥È¤Î»þ¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤Ë³Ú¤·¤ó¤Ç¤Í¡×¤ÈÅê¹Æ¡£³ÑÅÄ¤Î»²Àï¤Ë´üÂÔ¤ò´ó¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥é¥Ö¥³¡¼¥ëÂ³½Ð¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢Æ±¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¡Ö¤â¤·³ÑÅÄÍµµ£¤¬¡¢¥Ç¥¤¥ë¡¦¥³¥¤¥ó¡¦¥ì¡¼¥·¥ó¥°¤ÎºÇ¸å¤Î¶õÀÊ¤òËä¤á¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¤³¤ÎÍ½ÁÛ³°¤Î¥¤¥ó¥Ç¥£¥«¡¼°ÜÀÒ¤ò·èÃÇ¤¹¤ë¤Ê¤é¡¢¤½¤ì¤Ï¥Û¥ó¥À¤Î»Ù±ç¤òÆÀ¤Æ¤Î¤³¤È¤È¤Ê¤ë¡£¤½¤Î¥·¥Ê¥ê¥ª¤Ç¤Ï¡¢Èà¤Ï£²£¶Ç¯¥¤¥ó¥Ç¥£¥«¡¼¡¦¥°¥ê¥Ã¥É¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¥é¥Ï¥ë¡¦¥ì¥¿¡¼¥Þ¥ó¡¦¥é¥Ë¥¬¥ó¡¦¥ì¡¼¥·¥ó¥°¤Ç¥ì¡¼¥¹¤ò¹Ô¤¦¥ß¥Ã¥¯¡¦¥·¥å¡¼¥Þ¥Ã¥Ï¤Ë¼¡¤°¡¢£²¿ÍÌÜ¤Î¸µ£Æ£±¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤È¤Ê¤ë¡×¤È¤Î¸«²ò¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡¡³ÑÅÄ¤ÎÍèµ¨àÆóÅáÎ®á¤Ï¤¢¤ë¤Î¤«¡¢¤½¤·¤Æ¤½¤ì¤¬¤É¤ÎÉñÂæ¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«¡£¿Íµ¤¼Ô¤ÎÆ°¸þ¤«¤é¤Þ¤À¤Þ¤ÀÌÜ¤¬Î¥¤»¤Ê¤¤¡£