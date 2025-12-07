【しまむらのワンピ】が大人にちょうど良い！ 40・50代が似合う♡「おしゃれコーデ」

忙しい朝でも、さっと着るだけでシャレ見えするワンピースがあれば、毎日のスタイリングがぐっと楽しくなりそうです。大人の装いに馴染み、気軽に使えそうな優秀ワンピが【しまむら】の大人向けブランド【SEASON REASON by Lin.&Red（シーズン リーズン バイ リン アンド レッド）】に揃っているようです。今回は、ファッションモデルやスタイリストの「おしゃれコーデ」とともに、この冬使えそうなアイテムをご紹介します。

さっと着るだけ！ 品の良さを演出する優秀ワンピ

【SEASON REASON by Lin.&Red】「バック切替ワンピース」\770（税込）

SEASON REASON by Lin.&Redのモデルを務める香菜子さんがオススメするのはこちらのワンピ。ストンと落ちるラインが魅力で、着る人の品格を引き出してくれそうな一枚です。シックな印象ながら、袖口のデザインに程よいカジュアルさも◎ さらに1,000円以下というお手頃価格で、気負わずデイリーに着られるかも。コーデに困ったときにさっと着られて、きれい見えが叶いそうなワンピは一枚あれば重宝するかも。

ジャケット × ワンピできれいめシンプルコーデ

モデルの香菜子さんが提案するのは、先ほどのワンピにジャケットを羽織った都会的なスタイル。シンプルながらクールな印象に仕上がっています。短め丈のコンパクトなジャケットは腰位置を高く見せてくれそうなほか、Iラインが強調されスタイルアップも見込めます。ミニマルな装いに映える大ぶりのネックレスや、柄物のバッグも、ぜひ参考にしたいポイント。クールなブラックアイテムに遊び心のあるアクセサリーを添えて、冬の大人コーデを楽しんでみて。

やさしいブラウンチェックが魅力！ 冬の大人ワンピ

【SEASON REASON by Lin.&Red】「バンドカラーチェックワンピース」\2,420（税込）

雑誌・テレビなどで活躍するスタイリストの山本さんがイチオシするのはこちらのワンピ。大人の装いに馴染みそうなシンプルなチェック柄に加え、温かみのあるブラウンが魅力です。バンドカラーで首元がスッキリ見えそう。また、裾に向かって程よく広がるラインはスタイルを美しく見せてくれるかも。一枚でさらっと着るのはもちろん、落ち着いたカラーリングなので着回し力の高さも期待できます。

レイヤードを楽しむ旬なスタイル

スタイリストの山本さんが提案するのはレイヤードがシャレ見えする冬コーデ。「柄物の重ね着はむずかしい……」と感じる人でも、ワンピ × ロングアウターの組み合わせなら挑戦しやすいかも。アクセントとなるのは、白のふわふわ素材がキュートなカーデ。地味になりがちなベーシックカラーのコーデをパッと華やかに仕上げてくれます。重ね着が映えるこの季節、さっと着られそうなチェックワンピで冬のおしゃれを楽しんでみて。

