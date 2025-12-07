長野五輪で銀のミシェル・クワンさんが出産を報告

元フィギュアスケート選手で、1998年長野五輪で銀メダルを獲得、世界選手権でも5度優勝したミシェル・クワンさん（米国）がインスタグラムを更新し、第2子となる女児出産を報告した。

優しく抱きかかえた。45歳になったクワンさんは誕生した第2子の写真を公開。さらに、妊娠期間中に成長していくお腹の連続写真や、第1子との様子を紹介した。

現地12日に自身のインスタグラムに写真と動画を公開したクワンさんは「早めのクリスマス 私たちの女の子の赤ちゃん――デラ・ローズ・クワン――の誕生をお伝えできてとても嬉しい！」とつづった。

これにはかつてのライバルで、長野五輪の金メダリストでもあるタラ・リピンスキーさんが「あなたと家族におめでとう！私もとても嬉しい！」とコメント。他にもフィギュア仲間から祝福が殺到していた。ファンからも「ママおめでとう!!とてもビューティフルな赤ちゃん!!!」「あなたはいつだって私のヒーローです。おめでとうございます!!!」「おめでとう！デラ・ローズちゃん、この世界にようこそ」「ただただ素晴らしい」「ちょっと早めのクリスマスプレゼントにおめでとう!!!」などの声が書き込まれた。

クワンさんは41歳だった22年に初出産。文面では「オリンピアンとして自分の体を限界まで追い込み、その強さに驚かされてきました。けれど、別の命を育む中でさらに素晴らしい畏敬の念を抱くようになりました」と告白。「自分をあまりにもコントロールできないことにいら立つこともありましたし、妊娠は誰にも予測できないものなのだと思い知りました」とし、「母親、これから母親になる人、不妊症に向き合い、家族を作ることを願っている女性と家族、その全ての人に―あなたの思いは分かります。これから進む道のりのどんな場面でも、あなたが愛され、守られていると感じられるように願っています」と結んだ。



（THE ANSWER編集部）