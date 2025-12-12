大阪・関西万博でアニメーション監督・河森正治氏がプロデュースしたシグネチャーパビリオン「いのちめぐる冒険」で展示していた『いのち球モニュメント』が、1970年大阪万博会場の跡地・万博記念公園（大阪府吹田市）に12月5日に移設され、セレモニーが開かれた。

大阪・関西万博 河森正治プロデュースパビリオン「いのちめぐる冒険」で展示していた『いのち球モニュメント』は万博記念公園に移された テープカットには河森氏のほか、大阪・関西万博公式キャラクター・ミャクミャクも登場 ＜2025年12月5日 大阪府吹田市＞

「いのちめぐる冒険」は、大阪・関西万博のテーマ事業『いのちの輝きプロジェクト』を具現化する8つのパビリオン（テーマ館）のうちの1つ。テーマ館は河森氏のほか、映画監督の河瀬直美氏、ロボット学者で大阪大学大学院教授の石黒浩氏、音楽家で数学研究者の中島さち子氏、放送作家の小山薫堂氏、慶応義塾大学医学部教授の宮田裕章氏ら8人がそれぞれプロデュースした。

大阪・関西万博のテーマ事業『いのちの輝きプロジェクト』を具現化する8つのパビリオンのプロデューサー陣 河森正治氏は右から3番目 ＜2025年4月9日 大阪市此花区・夢洲＞

プロデューサー陣勢ぞろい！開幕まで2年、大阪・関西万博会場起工式 河森正治氏は右から6番目 ＜2023年4月13日 大阪市此花区＞

河森氏はラジオ関西の取材に対し、当時10歳だった少年時代、1970年大阪万博を訪れた思い出を語った。3日間で8割以上のパビリオンを回り、目にしたハイテク、名前も知らなかった国々の文化、さまざまな食…「この地球には、多様な世界が広がっている。衝撃は大きかった。万博での体験がなければ、アニメーションやSF関係の仕事には就いていなかった」と振り返る。





そして、「55年前、自分がこの地を訪れた時、自分がデザインした『いのち球モニュメント』を移設するなんて想像すらできなかった。球体は転がすと上も下もない。“いのちの連鎖反応”を表している。55年前、この場所（万博記念公園）にはたくさんのパビリオンが立ち並んでいた。それが今、森になり、花畑になり、素晴らしい空間になっている。1970年万博も、2025年万博も、未来に向けてどんな一歩を踏み出していくのかを見つめることが大事。1970年万博のコンセプトが“人類の進歩と調和”。あれから55年経ち、それが実現されたか？確かに人類は目まぐるしく進歩したが、調和は実現していないのではないか。人類以外の生態系はダメージを受けてしまった。今回の万博は“いのち輝く未来社会のデザイン”がテーマ。あらゆる“いのち”が輝くことをコンセプトにできないかと考えるようになった」と話した。

『いのち球モニュメント』は直径3.5メートル。「いのちは合体・変形だ！」をコンセプトとした河森館前に設置していた。ゾウ、クジラ、樹木、キノコ、アリ、人間など、大小さまざまな生きものを描き、生物多様性の循環と変化を表現したシャンパンゴールドカラー。表面には、NTTドコモが、廃棄されたPCや携帯電話から取り出した都市鉱山製の金を100%使用した金箔を手作業で貼り付けた。 NTTドコモは1998年から携帯電話のリサイクルを始め、累計で1.3億個以上の携帯電話（スマートフォン含む）を回収している。

万博記念公園・EXPO’70パビリオン企画展で開催中の『河森正治 創作展 〜万博・合体・変形・未来〜』で展示されている「いのち球」の絵コンテ

装飾は、ミナミ金属（石川県金沢市）が、廃棄されたPCや携帯電話など約20万個分を解体、そこから回収・再資源化した金を、金沢の伝統工芸を担う「株式会社箔一（はくいち）」が金箔として加工した。持ち込まれた金を伝統工芸士の技で1万分の1ミリの薄さに仕上げ、一枚一枚を丁寧に手作業でいのち球に貼りつめた。日本の伝統美がモニュメントに宿るよう、表面は、金箔特有のしわや「箔足（はくあし）」と言われる金箔の境界が残されており、エイジング加工という高度な手法を用いて奥行きのある豊かな輝きを放つようにしている。

万博記念公園内での移設候補場所は複数あったが、最終的に国立民族博物館にほど近い、日本庭園前ゲートに決まった。シンボル・太陽の塔の北西で輝く姿に河森氏は「まったく違和感がない。ずっと昔からここにあったかのような気がする」と目を細めた。少年時代に見た風景とオーバーラップさせ、我に返ると多くの来場者が『いのち球』の周りに集まっている。

河森氏は続ける。「大阪・関西万博のレガシーとして、目に見えるものの移設は進んでいるが、パビリオンは何を訴えてきたのか、語り継ぐマインドを持ち続けなければ」と前を向く。

・・・・・・・・・・・・・

1970年万博の開催地・千里丘陵の万博記念公園では、2026年3月1日（日）までEXPO’70パビリオン企画展『河森正治 創作展 〜万博・合体・変形・未来〜』が開催されている。

会場では、河森氏の創作の軌跡をたどる貴重な立体展示や設定資料などを通して、代表作から最新プロジェクトまでを一挙公開。なかでも、1970年大阪万博で河森少年が受けた衝撃と、2025年に繋がる創造の連鎖を、ジオラマや映像演出で再現。

2025年大阪・関西万博シグネチャーパビリオン「いのちめぐる冒険」の一部も、ここでしか見られない形で特別展示される予定です。さらに、「ピックアッププロジェクト」では、河森氏の代名詞である“合体・変形”の創作活動が息づく作品群を紹介。未来へ進化し続ける河森ワールドを体感できる。

『河森正治 創作展 〜万博・合体・変形・未来〜』

■日程 〜 2026年3月1日（日）

※休園日・別イベントの開催などによる休止日があるため、詳細は万博記念公園ホームページでご確認を

■時間 10:00〜17:00（入館は16:30まで）

■場所 EXPO’70パビリオン ホワイエ（旧・鉄鋼館）

■料金 1000円（中学生以下無料）

※現金のみ取り扱い可

※当企画展のみの観覧料、EXPO’70パビリオン常設展観覧料は別途必要

※別途自然文化園・日本庭園共通入園料（大人260円、小中学生80円）が必要