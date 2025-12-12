【ブリスベン（オーストラリア）１２日＝臼井恭香】オーストラリア・ウィンターリーグ（ＷＬ）のアデレード・ジャイアンツに派遣されている巨人の石塚裕惺内野手（１９）が、南半球で強靱（きょうじん）な肉体に進化中だ。日々のトレーニングと意識の高い食事で太ももやふくらはぎが厚みを増し、パワーアップ。休養日に動物園で対面したカンガルーの身体能力の高さには衝撃を受け、レギュラー奪取へジャンプアップを誓った。

オーストラリアで石塚の体は厚みを増していた。慣れない異国の地で体重は減るどころか、１１月中旬の出発時の９３キロから３キロ増の９６キロになった。「しっかり筋肉量を落とさないようにやっています」。除脂肪体重や筋肉量などの目標値をクリアした状態で順調に増量に成功しているという。入寮時に８７キロだった肉体は、着実にプロ仕様に進化を遂げている。

さらに９月下旬にチームで計測した際は４２・５センチだったふくらはぎは現在４５センチ。６４センチだった太ももは６５センチ、３７・５センチだった二の腕は３９センチになった。全身が成長中だ。

ひときわ目立つ太ももは、下半身の筋肉が特に必要とされる競輪選手級だ。その秘訣（ひけつ）は高い意識にある。巨人の寮ほど食事は恵まれない環境にあり、サンドウィッチなどでおなかを満たしつつも、朝はプロテインスムージーや桃などの果物を積極的に選び、たんぱく質やビタミンなど必要な栄養を摂取している。オーストラリアならではのワニやカンガルーの肉にも挑戦し「ワニは鶏肉みたいで食べやすいしおいしい」と経験値を上げた。遠征先では「１年間トレーニングコーチに教わったことを復習しながらやっています」と空き時間にホテルのジムに行き、ほぼ毎日ウェートトレーニングで汗を流している。

休養日には本拠地のアデレードで同僚の荒巻らと動物園に行き、人生で初めて動物にえさやりを体験した。犬や猫さえ触れないという石塚だが「せっかくオーストラリアに来たし、もう大人だから」と恐る恐るカンガルーにタッチ。目の前で俊敏に動くカンガルーを目にし「バネがすごい。ジャンプの一歩一歩がめっちゃでかいです」と身体能力の高さに目を奪われた。

目指すのはムキムキの体で跳びはねて、時速５０キロ以上で走れるとされるカンガルーのように、スピードとパワーを兼ね備えて走攻守で躍動する選手。高卒２年目の来季の飛躍、レギュラー奪取に向けてジャンプアップする。（臼井 恭香）

〇…石塚はブリスベン・バンディッツ戦に「２番・遊撃」で先発。２打数１安打３四球、２日連続の４出塁で勝利に貢献した。９回１死一塁で、２３年ＷＢＣオーストラリア代表で侍ジャパン戦でも登板した長身変則サイド右腕・ホランドから痛烈な右前安打を放った。「逆方向にいい打撃ができた。もっと増やしていきたい」と振り返った。同リーグ１６試合目の出場で打率３割３分９厘に上昇。今月下旬の派遣期間まで残り６試合が予定されている。

◆極太な下半身を持つ主なアスリート

▽ロベルト・カルロス サッカー元ブラジル代表。身長１６８センチながら太もも回り６８センチ。

▽逸ノ城 大相撲の元関脇。モンゴル出身で太もも回り９７センチ。

▽清水宏保 スピードスケート元日本代表。太もも回り６４センチで９８年長野五輪で日本人初の金メダル。

▽岡本和真 巨人軍第８９代４番。プロ１年目時点で太もも回り６８センチ、ふくらはぎ４９センチ。ユニホームは太もも回り約７５センチを着用。

▽北浦竜次 今オフ巨人に加入の左腕。太もも回り７０センチで、日本ハム・新庄監督が過去に「あの太さでジーパンあるのかな」と驚き。

◆石塚のある１日（ナイターの場合）

▼９：００ 起床、ホテルで朝食

▼１０：００ ジムでウェートトレーニング

▼１２：００ ホテルの周辺で昼食

▼１４：００ 球場へ

▼１７：００ 練習後、軽食

▼２１：３０ 試合後に軽食

▼２３：００ 夕食

▼１：００ 就寝