オリックス・太田椋内野手（２４）が１２日、球団に「おかず増量」を要望した。大阪・舞洲で契約交渉に臨み、３８００万円増の年俸７０００万円で更改（金額は推定）。プロ８年目を前に訴えたのは、本拠地・京セラＤの食卓の「彩り」を増やすことだった。

「ナイター終わりの食事を、もうちょっとおかずを増やしてくださいとお願いしました。あまり（種類が）なくて、ちょっと欲しいなって…（笑）」。試合後は、なるべく球場で食事を済ませたい派の太田。「試合前はめっちゃある。だから、それくらい出してほしい。もうちょっといっぱい食べられるように」と懇願し、球団からは前向きな返事があったという。

食べ盛りの２４歳は、野球選手としての成績も右肩上がり。今季は正二塁手として初めて規定打席に到達し、１１３試合でリーグ４位の打率２割８分３厘、ともに自己最多の１０本塁打と５２打点をマークした。昇給分で打撃投手を務める父・暁さん（５４）への誕生日プレゼントを約束しつつ「父親ももっと（状態を）上げていかないと、キャンプに向けて（笑）」と、１月は愛媛で“合同”自主トレすることを計画。背番号が３１から１に変わる来季は「圧倒的な成績を残せるように」と、ＯＰＳ（出塁率＋長打率）８割以上を目標に定めた。（南部 俊太）