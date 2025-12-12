狩野英孝、“50TA”としてKing & Princeへ楽曲提供 “メロディ工場長”健在で2人も絶賛「完璧な楽曲だった」
お笑い芸人の狩野英孝が扮（ふん）する50TAが、King & Princeに楽曲提供することが決定した。そのビッグプロジェクトの一部始終が、13日のテレビ朝日系『ロンドンハーツSP〜50TAにKing & Princeから楽曲提供依頼〜』（後10：10〜後10：54）にて放送される。
約4ヶ月前、King & Princeの2人から直接、楽曲提供オファーを受けた田村淳。信じられないようなオファーに淳も思わず「俺がダマされてる？」とスタッフに確認。2人からの依頼に50TAが緊張してしまうのを懸念した淳の提案で「バーチャルアイドルKPDYへの楽曲提供依頼」というプロジェクトとして50TAに報告する。
ところが、過去の“仮面ライダーテーマ曲ドッキリ”の記憶がよみがえり、「昔みたいに素直に喜べない…」と疑心暗鬼になる50TA。しかし、いざ楽曲制作が始まるとメロディ工場長は今回も健在。50TAらしさ全開のエナジーソングが誕生した。ラストはKing & Princeが登場し、まさかのパフォーマンス披露。スタジオが驚きと歓声のなか、50TAは果たして？
■King & Prince コメント
▼永瀬廉
夏にMusic Stationに出演させていただいた時、50TAさんもご一緒で、今回のアルバムに昔から大好きな50TAさんが楽曲提供してくださったら面白いのではないかと思いつきました。そしてダメ元でお願いをしたら、まさかのOKをいただいて今でも信じられません！
コールアンドレスポンスの曲をリクエストさせていただいたのですが、出来上がった楽曲を聞いた時、50TAさんっぽさもありつつ、今のKing & Princeにも合う完璧な楽曲だったので本当にうれしくて何度も聞きました。みんなで“いただきます！”って叫んでほしいです。一緒に盛り上がりましょう！
▼高橋海人（高＝はしごだか）
King & Princeがみんなの50TAさんとコラボさせていただくことになりました！ありがとうございます。50TAさんの音楽や歌詞、みんなを元気に幸せに、笑顔まみれにするそのパワー。
当たり前の幸せから、僕では考えつかない角度からの幸せがたくさん溢れています。
それを皆さんに解き放つことができてとてもうれしいです。
今回改めて50TAはみんなの50TAだ！ということに気付かされました。そんな50TAさんとコラボできる喜びを噛み締めながら淳さんともお話しさせていただきました。
皆さん一緒に踊っていただけるとうれしいです。
